Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3612; 2011, N 17, ст. 2317; N 30, ст. 4596; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 76; N 27, ст. 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 48, ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544; 2018, N 17, ст. 2428) следующие изменения:

1) статью 6:

а) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) присвоение квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта (далее - квалификационные категории специалистов в области физической культуры и спорта) в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона;";

б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) установление порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, а также квалификационных требований к присвоению данных категорий;";

2) пункт 6 части 1 статьи 8 после слов "спортивных разрядов" дополнить словами ", квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта";

3) в статье 22:

а) наименование после слов "Квалификационные категории спортивных судей." дополнить словами "Квалификационные категории тренеров и квалификационные категории специалистов в области физической культуры и спорта.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Порядок присвоения, лишения, восстановления квалификационных категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований к присвоению соответствующих категорий, а также права и обязанности спортивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях. Квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по представлениям общероссийских спортивных федераций.";

в) в части 51 слово "которого" заменить словом "которых";

г) дополнить частями 12-17 следующего содержания:

"12. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационные категории тренеров:

1) тренер высшей квалификационной категории;

2) тренер первой квалификационной категории;

3) тренер второй квалификационной категории.

13. Порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационные требования к присвоению соответствующих категорий устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

14. Тренерам присваиваются следующие квалификационные категории:

1) тренер высшей квалификационной категории и тренер первой квалификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта осуществляет функции и полномочия учредителя; тренер высшей квалификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются иными федеральными органами исполнительной власти. Указанные категории присваиваются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;

2) тренер первой квалификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых иные федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции и полномочия учредителя. Указанная категория присваивается такими органами;

3) тренер высшей квалификационной категории и тренер первой квалификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых федеральные органы исполнительной власти не осуществляют функции и полномочия учредителя. Указанные категории присваиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта;

4) тренер второй квалификационной категории - тренерам, осуществляющим свою деятельность в организациях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части. Указанная категория присваивается этими организациями.

15. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационные категории специалистов в области физической культуры и спорта:

1) специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификационной категории;

2) специалист в области физической культуры и спорта первой квалификационной категории;

3) специалист в области физической культуры и спорта второй квалификационной категории.

16. Порядок присвоения квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, квалификационные требования к присвоению данных категорий утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

17. Специалистам в области физической культуры и спорта присваиваются следующие квалификационные категории:

1) специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификационной категории и специалист в области физической культуры и спорта первой квалификационной категории - специалистам в области физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта осуществляет функции и полномочия учредителя; специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификационной категории - специалистам в области физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются иными федеральными органами исполнительной власти. Указанные категории присваиваются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;

2) специалист в области физической культуры и спорта первой квалификационной категории - специалистам в области физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых иные федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции и полномочия учредителя. Указанная категория присваивается такими органами;

3) специалист в области физической культуры и спорта высшей квалификационной категории и специалист в области физической культуры и спорта первой квалификационной категории - специалистам в области физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, в отношении которых федеральные органы исполнительной власти не осуществляют функции и полномочия учредителя. Указанные категории присваиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта;

4) специалист в области физической культуры и спорта второй квалификационной категории - специалистам в области физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в организациях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части. Указанная категория присваивается этими организациями.".

Статья 2

Подпункт 30 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425) после слов "квалификационных категорий" дополнить словами "тренеров, квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта, квалификационных категорий".

Президент Российской Федерации

В. Путин