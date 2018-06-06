В 2017 году объем лизингового бизнеса достиг исторического максимума - 1,1 триллиона рублей. Рост по сравнению с 2016 годом составил 48 процентов, посчитали в "Эксперт РА" (RAEX). Основными драйверами аналитики агентства называют сегмент железнодорожной техники, который показал рост впервые с 2011 года, а также автолизинг.

Объем проданной в лизинг железнодорожной техники вырос больше чем в два раза по сравнению с 2016 годом, до 219 миллиардов рублей. При этом доля сегмента в объеме нового бизнеса увеличилась на 8 процентов и теперь занимает пятую часть. Как отмечают в "Эксперт РА", такой интенсивный рост сегмента стал результатом программы утилизации старых вагонов, что привело к дефициту подвижного состава и, как следствие, повышению спроса на новый. Участники лизингового рынка также обращают внимание, что ставки аренды полувагонов в течение 2017 года выросли почти в два раза, с 800 до 1600 рублей в сутки.

"В сегменте железнодорожных перевозок наблюдается рост доходности, который связан с общим сокращением количества вагонов при растущей потребности в перевозках со стороны грузовладельцев, - рассказал гендиректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. - Кроме того, предложение по продаже подвижного состава на российском рынке довольно ограничено, что стимулирует рост спроса на железнодорожный транспорт, несмотря на его достаточно высокую стоимость. Компании, получающие у заводов квоты на поставку подвижного состава, все чаще в качестве финансирования обращаются к инструменту лизинга.

По прогнозу Ивантера, в этом году тренд сохранится. Высокую стоимость вагонов балансирует снижающаяся ключевая ставка и, как результат, снижение стоимости финансирования, а также высокая доходность на рынке грузоперевозок.

"Спрос сохраняется на уровне не ниже прошлого года, по некоторым видам парка - даже выше, - подтвердил и директор по работе с корпоративным бизнесом ГК "Альфа-Лизинг" Андрей Барков. - Поэтому прирост в новом парке будет сопоставим с приростом 2017 года и ограничивается в первую очередь производственными мощностями заводов. Как и в прошлом году, продолжится выпуск инновационных полувагонов, а также всех видов хопперов, некоторых видов платформ, крытых вагонов и специализированных цистерн, что в большей степени обусловлено прошедшим и предстоящим списанием парка".

Основным драйвером лизингового рынка аналитики называют сегмент железнодорожной техники

Лизинговые компании, полагает эксперт, также запишут себе в новый бизнес сделки рефинансирования и/или обмена непрофильными парками. Это не окажет существенного влияния на общий количественный баланс рынка, но может изменить позиции лизинговых компаний в рейтингах, добавил Барков.

Сейчас в России не действуют программы поддержки закупки тягового подвижного состава. В прошлом году минпромторг выделял на эти цели 400 миллионов рублей. На закупку одного маневрового тепловоза выделялась субсидия в 7 миллионов рублей. Однако по итогам 2017 года она оказалась невостребованной - для предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ) цена на новые маневровые локомотивы оказалась неподъемной даже с учетом господдержки, пояснил руководитель отдела исследований транспортного машиностроения Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Игорь Скок.

Владение собственным парком характерно для компаний, занимающих первые строки в рейтингах собственников/операторов подвижного состава, говорят эксперты. В ряде случаев это обусловлено сложившейся средой или политикой собственной транспортной безопасности. Большинство компаний все же используют привлеченное финансирование, среди инструментов которого первое место для вагонов традиционно принадлежит лизингу.

"Это связано, скорее, не с ценой вагонов, а со стремлением получать максимальный финансовый эффект на лизинговом плече и более выгодно использовать собственный капитал и оборотные средства, часть которых тем не менее инвестируется в приобретение вагонов через авансовый платеж по лизинговым сделкам", - пояснил Андрей Барков.

Согласно расчетам ИПЕМ, конечная стоимость локомотива, приобретенного в лизинг, превысит стоимость прямой закупки в 1,8 раза. "Но использование этого инструмента позволит распределить бюджетную нагрузку на срок лизинга, что является одним из ключевых факторов для ППЖТ. Расчеты проводились для условий привлечения лизинга сроком на 15 лет, авансового платежа в 20 процентов и лизинговой ставки в 10 процентов", - рассказал Игорь Скок.

Процентные ставки по лизингу, напомнил Дмитрий Ивантер, находятся в прямой зависимости от ставок по кредитам, которые получает лизинговая компания для финансирования своих сделок.

Ставки по кредитам, в свою очередь, зависят от ключевой ставки ЦБ. "Поскольку ключевая ставка с начала года снижалась, процентная ставка на лизинг для конечного потребителя также идет вниз", - добавил эксперт.

Использование финансовой аренды позволяет распределить бюджетную нагрузку на весь срок лизинга

Андрей Барков отметил, что ставки доходности подвижного состава сегодня позволяют исполнять обязательства перед лизинговыми компаниями. "Мы даже наблюдаем тенденцию к сокращению сроков лизинга, - рассказал он. - Можно утверждать, что операторов сейчас волнует не столько вопрос реструктуризации платежей, сколько их корректировка посредством снижения процента ставки вслед за падением ключевой ставки ЦБ".

Парк маневровых локомотивов ППЖТ, по данным ИПЕМ, составляет около 5,5 тысячи единиц и характеризуется высокой степенью износа, превышающей 90 процентов. В случае вступления в силу в августе 2018 года техрегламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" в части запрета продления сроков эксплуатации маневровых локомотивов потребуется оперативное обновление парка тяги ППЖТ и списание машин, выработавших свой ресурс, рассказал Игорь Скок.

Аналитики "Эксперт РА" прогнозируют, что замена парка подвижного состава в 2018 году продолжится, но гораздо меньшими темпами, чем в 2017-м. Она обеспечит увеличение железнодорожного сегмента лизингового рынка на 20 процентов. Объем нового бизнеса с железнодорожной техникой увеличится не более чем на 10 процентов из-за снижения профицита полувагонов в связи с разрывом договорных отношений крупных игроков.

Участники лизингового рынка говорят, что лизинг подвижного состава остается одним из крупнейших направлений в портфеле крупнейших компаний и находится среди драйверов роста на рынке. "Лизинг техники - как новой, так и подержанной - востребованный инструмент у операторов и грузовладельцев", - заключил Дмитрий Ивантер.