США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов

Введенные властями Мексики пошлины на товары из США обойдутся американским экспортерам примерно в три миллиарда долларов. Об этом заявил мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.

"Цена воздействия составляет порядка трех миллиардов долларов", - приводит ТАСС заявление министра. Гуахардо добавил, что этот объем примерно равен ущербу, который нанесут его стране меры, недавно принятые Вашингтоном.

С первого июня США ввели пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Действия Вашингтона не остались без ответа. Так, Мехико ввел аналогичные меы в отношении плоского стального проката из Соединенных Штатов, а также труб, ламп, яблок, винограда, свинины, сыров. Принятое решение призвано компенсировать потери мексиканцев от американских пошлин.