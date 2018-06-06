Союз биатлонистов России сообщил на своем официальном сайте об изменениях в составах основной и резервной команд на новый сезон.

Как сообщили в пресс-службе СБР, это произошло после уточнений нового президента организации Владимира Драчева, который внес нужные коррективы по составу.

В состав основной мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки вошли: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва - Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (ХМАО - Югра), Семён Сучилов (ХМАО - Югра).

У женщин в "основу" попали: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен (ХМАО - Югра), Кристина Резцова (ХМАО - Югра), Валерия Васнецова (Пермский край), Анастасия Егорова (Мурманская область), Светлана Миронова (Свердловская область).

Отметим, что Алексей Волков (ХМАО - Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург) и Кирилл Стрельцов (Москва) будут допущены к подготовке за счет регионов, они также примут участие в отборах в ноябре.