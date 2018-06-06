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06.06.2018 21:10
Рубрика: Спорт

Команда - в ружье

Стал известен состав сборной России в новом кубковом сезоне
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Союз биатлонистов России сообщил на своем официальном сайте об изменениях в составах основной и резервной команд на новый сезон.

Как сообщили в пресс-службе СБР, это произошло после уточнений нового президента организации Владимира Драчева, который внес нужные коррективы по составу.

Стал известен календарь биатлонного Кубка мира

В состав основной мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки вошли: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва - Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (ХМАО - Югра), Семён Сучилов (ХМАО - Югра).

У женщин в "основу" попали: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен (ХМАО - Югра), Кристина Резцова (ХМАО - Югра), Валерия Васнецова (Пермский край), Анастасия Егорова (Мурманская область), Светлана Миронова (Свердловская область).

Отметим, что Алексей Волков (ХМАО - Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург) и Кирилл Стрельцов (Москва) будут допущены к подготовке за счет регионов, они также примут участие в отборах в ноябре.

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