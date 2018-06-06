Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30 , ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661) дополнить частями сорок третьей и сорок четвертой следующего содержания:

"Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг не вправе разглашать третьим лицам сведения, содержащие банковскую тайну, полученные в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

За разглашение банковской тайны уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг несет ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.".

Статья 2

Пункт 1 статьи 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 2004, N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2011, N 30, ст. 4590) дополнить абзацем следующего содержания:

"Защита прав потребителей услуг, оказываемых финансовыми организациями, организующими взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", осуществляется с особенностями, установленными указанным Федеральным законом.".

Статья 3

Абзац первый пункта 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 51, ст. 4834; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 39, ст. 4533; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2928; 2016, N 1, ст. 29; 2017, N 1, ст. 46) после слов "помощника депутата законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации," дополнить словами "может быть назначен на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг,".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3610; 2007, N 49, ст. 6032; 2011, N 15, ст. 2034; 2016, N 7, ст. 904) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"определение порядка размещения и распространения информации в области военно-технического сотрудничества.";

2) статью 9 дополнить частью второй следующего содержания:

"В исключительных случаях Президент Российской Федерации принимает решения в области военно-технического сотрудничества без соблюдения отдельных требований настоящего Федерального закона.".

Статья 5

Внести в статью 161 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в абзаце втором слова "между потерпевшим и страховщиком" заменить словами "между потерпевшим, не являющимся потребителем финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и страховщиком", слова "несогласия потерпевшего" заменить словами "несогласия указанного в настоящем абзаце потерпевшего", слова "передачи потерпевшему" заменить словами "передачи указанному в настоящем абзаце потерпевшему", слова "средства потерпевший" заменить словами "средства указанный в настоящем абзаце потерпевший";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"При наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия указанного в настоящем абзаце потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания срока передачи указанному в настоящем абзаце потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства указанный в настоящем абзаце потерпевший должен направить страховщику письменное заявление, а страховщик обязан рассмотреть его в порядке, установленном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".";

2) пункт 2:

а) дополнить словами ", а также исполнение вступившего в силу решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в порядке и в сроки, которые установлены указанным решением";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Началом периода просрочки для целей расчета неустойки (пени) в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" является день, следующий за днем истечения срока, предусмотренного для надлежащего исполнения страховщиком своих обязательств.";

3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Страховщик освобождается от уплаты штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае исполнения страховщиком вступившего в силу решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в порядке и в сроки, которые установлены указанным решением.";

4) пункт 5 после слов "настоящим Федеральным законом," дополнить словами "Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг",".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, 3476, 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, 2317; N 26, ст. 3395; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, 37; N 27, ст. 3958, 4001; N 29, ст. 4348, 4357; N 41, ст. 5639; 2016, N 1, ст. 23, 46, 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, 4273, 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557) следующие изменения:

1) часть первую статьи 18 дополнить пунктами 177 и 178 следующего содержания:

"177) назначает на должность и освобождает от должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный) в порядке, установленном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг";

178) определяет размер имущественных взносов Банка России - учредителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) статью 20 дополнить пунктами 51 - 53 следующего содержания:

"51) представляет Совету директоров согласованные с Президентом Российской Федерации предложения о назначении на должность главного финансового уполномоченного;

52) представляет Совету директоров предложения об освобождении от должности главного финансового уполномоченного;

53) по предложению главного финансового уполномоченного назначает на должность и освобождает от должности руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

3) дополнить главой XI1 следующего содержания:

"Глава XI1. Взаимоотношения Банка России со службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного

Статья 791. Банк России ведет реестр финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным, а также осуществляет взаимодействие, в том числе информационное, с финансовым уполномоченным, со службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного и финансовыми организациями, осуществляющими взаимодействие с финансовым уполномоченным, в порядке, установленном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

Статья 792. Банк России в целях защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, определенных в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", учреждает службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Банк России вносит имущественные взносы учредителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного путем передачи денежных средств, иного имущества, принадлежащего Банку России, включая недвижимое имущество, в размере, определенном Советом директоров.

Банк России предоставляет службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного имущество в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

Банк России открывает и ведет счет службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".".

Статья 7

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2013, N 51, ст. 6678; N 52, ст. 7006; 2014, N 19, ст. 2331; 2015, N 10, ст. 1411; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 1, ст. 33) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг";".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6720; 2016, N 7, ст. 912; N 27, ст. 4169; 2017, N 15, ст. 2139; N 27, ст. 3929) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) граждане, претендующие на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

б) часть 3 после слов "на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами," дополнить словами "на должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

в) часть 6 после слов "иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов," дополнить словами "на официальном сайте финансового уполномоченного";

г) часть 8 после слов "на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами," дополнить словами "на должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

д) часть 9 после слов "освобождение его от замещаемой должности," дополнить словами "в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

2) в статье 81:

а) часть 3 после слов "от замещаемой (занимаемой) должности," дополнить словами "в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

б) часть 4 после слов "иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов," дополнить словами "на официальном сайте финансового уполномоченного";

3) пункт 2 части 3 статьи 10 дополнить словами ", на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного";

4) в статье 111:

а) наименование дополнить словами ", лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного";

б) после слов "в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами," дополнить словами "лица, замещающие должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

5) статью 123 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.";

6) статью 125 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.";

7) в статье 132:

а) наименование после слов "в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами," дополнить словами "должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

б) часть 1 после слов "в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами," дополнить словами "лица, замещающие должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 2 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;";

2) пункт 1 части 1 статьи 4 после слов "иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов," дополнить словами "Службы финансового уполномоченного,";

3) часть 1 статьи 5 после слов "аппарата Счетной палаты Российской Федерации," дополнить словами "должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

4) часть 1 статьи 6 после слов "аппарата Счетной палаты Российской Федерации," дополнить словами "должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,";

5) часть 4 статьи 8 после слов "иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов," дополнить словами "на официальном сайте финансового уполномоченного";

6) часть 2 статьи 16 после слов "освобождению от замещаемой (занимаемой) должности," дополнить словами "в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного,".

Статья 10

Часть 15 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4224) признать утратившей силу.

Статья 11

Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" вправе принимать решения, не предусмотренные Федеральным законом от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 12

Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности, включая реализацию обязанности по хранению, раскрытию или предоставлению информации об их деятельности, совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение и учет, особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также особенности учета информации о ценных бумагах в отдельных сферах деятельности в исключительных случаях могут устанавливаться Президентом Российской Федерации.

Статья 13

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 4, 10 - 12 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин