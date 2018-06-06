Страны "Евротройки" и Еврокомиссия попросили США смягчить санкции по Ирану

Главы МИД стран "евротройки" и глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвали США вывести ряд компаний Старого Света из-под действия антииранских санкций. Соответствующий запрос содержится в письме, направленном госсекретарю и министру финансов США за подписями их коллег из Великобритании, Германии, Франции и ЕС.

Осведомленный источник рассказал агентству РИА Новости, что речь идет о выводе из-под санкций европейских фармацевтических препаратов и продукции в сфере здравоохранения, энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктуры.

Вторичные ограничения США действуют против компаний и лиц, сотрудничающих с Тегераном. США заявили о возобновлении действия этих санкций и возможности введении новых после решения администрации Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из сделки по ядерной программе Ирана, невзирая на мнение других подписантов, принявших решение соблюдать свои обязательства. Из-за этого многие европейские компании, которые начали вести бизнес с Ираном после заключения сделки в 2015 году, теперь оказались под угрозой санкций США.

Например, под вопросом оказалась судьба контракта авиакомпании IranAir, заказавшей около 200 самолетов у западных производителей, включая европейскую Airbus и ATR. Они используют комплектующие из США, а потому для экспорта своей продукции нуждаются в американской лицензии. Минфин США грозил отозвать лицензии на поставки самолетов Ирану, отведя производителям на это 90 дней. Исполнительный директор IranAir Фарзане Шарафбаби заявил, что ожидает поставку 11 воздушных судов в этом году согласно контракту, но в Airbus пока ничего не обещают, изучая решение американских властей.