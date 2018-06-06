Телеканал CNN ошибся в написании слова "Россия"

Американский телеканал CNN допустил досадную ошибку в написании слова "Россия" на кириллице в программе, посвященной грядущему чемпионату мира по футболу.

Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r — RT на русском (@RT_russian) 6 июня 2018 г.

В какой-то момент на экране за ведущим появилось крупное слово РUССИЯ. По какой причине режиссерам не удалось подобрать нужную букву вместо латинской U, неизвестно, но ошибка тут же стала предметом язвительных сообщений в соцсетях.

Отметим, что CNN не впервые допускает грубые ошибки в сюжетах о России. Так, в мае 2017-го на телеканале назвали купола храма Василия Блаженного в Москве "минаретами".