Телеканал CNN ошибся в написании слова "Россия"

Американский телеканал CNN допустил досадную ошибку в написании слова "Россия" на кириллице в программе, посвященной грядущему чемпионату мира по футболу.
Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r— RT на русском (@RT_russian) 6 июня 2018 г.
В какой-то момент на экране за ведущим появилось крупное слово РUССИЯ. По какой причине режиссерам не удалось подобрать нужную букву вместо латинской U, неизвестно, но ошибка тут же стала предметом язвительных сообщений в соцсетях.
Отметим, что CNN не впервые допускает грубые ошибки в сюжетах о России. Так, в мае 2017-го на телеканале назвали купола храма Василия Блаженного в Москве "минаретами".
The minarets of St. Basil's Cathedral. pic.twitter.com/zfz9r291wo— Scott Rose (@rprose) 18 мая 2017 г.