Известный российский и белорусский тренер - о наших надеждах на грядущем чемпионате мира по футболу

Главные надежды российских болельщиков на предстоящем чемпионате мира по футболу связаны с Федором Смоловым. Переломный момент в карьере Федора наступил в 2015 году, когда он перешел в "Краснодар", где главным тренером был Олег Кононов. Именно при белорусском специалисте Федор Смолов расцвел, став лучшим бомбардиром чемпионата России. Сегодня Олег Кононов - гость "СОЮЗа".

Переломный момент в карьере Федора Смолова наступил в 2015 году в "Краснодаре", где главным тренером был Олег Кононов. Фото: РИА Новости

Олег Георгиевич, после ухода из "Ахмата" вы несколько раз появлялись на телевидении в качестве эксперта. Есть вероятность, что во время чемпионата мира будете работать в таком же качестве?



Олег Кононов: Может быть, мне понравилось быть экспертом.

Кого считаете фаворитом чемпионата мира?



Олег Кононов: Я вообще не люблю давать прогнозы. Но очевидно, что есть семь- восемь команд, претендующих на победу. Это Испания, Франция, Аргентина, Бельгия, Англия, Германия, Бразилия.

Чего ждать от сборной России?



Олег Кононов: Надо смотреть на вещи реально. Если сборная выйдет из группы, то это уже будет определенный успех. Я бы вообще посоветовал всем быть терпимее. В России сейчас не только в сборной, но и в целом в нашем футболе идет смена поколений. Не так давно завершил карьеру Роман Широков, ушли из национальной команды братья Березуцкие. Сейчас идет омоложение. На первых ролях Александр Головин, братья Миранчуки. Не надо на них давить, им нужно время. Уверен, у них достаточно таланта, чтобы справиться со всем.

Кого вы бы назвали лидером российской сборной?



Олег Кононов: Выделю Смолова. Он сильно прибавил за последние два-три года. Федор дорос до вице-капитана сборной, хотя раньше часто оставался на скамейке запасных.

Олег Кононов считает, что если сборная России выйдет на чемпионате мира из группы, это будет большой успех

Именно при вас, в сезоне 2015-16 годов, он провел свой первый мощный сезон. Как у него наступил этот переломный момент в карьере?



Олег Кононов: Знаете, я уверен, что любой человек может достичь самых больших высот. Я говорю не только о футболистах, но и о людях других профессий. Но сделать это можно только самому. Тебе могут помочь, посоветовать, но в конечном счете все зависит от тебя. Что касается Федора, то он для себя поставил цель и шел к ней. Он давно к ней шел. В "Краснодаре" все совпало: Смолов стал забивать, и команда играла на него. А когда нападающий начинает забивать, у него появляется уверенность. Так постепенно он стал тем Смоловым, каким мы его видим сейчас.

Смолов сейчас лучший нападающий России?



Олег Кононов: Конечно. Правда, в прошлом сезоне он чуть меньше забил, чем в позапрошлом, но ведь у него травма была.

Федор говорит, что он готов выйти из зоны комфорта и переехать в Европу. Вы бы ему что посоветовали?



Олег Кононов: Он сам должен решить, что ему делать. Может, Смолов так сыграет на чемпионате мира, что им заинтересуются клубы посильнее, чем "Вест Хэм" или "Суонси". Для перехода в топ-команду ты должен проявить себя в еврокубках, на чемпионатах мира и Европы. Но надо понимать, что там хватает своих талантов. Плюс еще европейские клубы активно скупают латиноамериканцев. Так что конкуренция очень высокая, и ее надо выдержать.

Почему в чемпионате России лучшие бомбардиры так мало забивают по сравнению с европейскими топ-лигами?



Олег Кононов: Там агрессивнее играют, чем в России. Это одна из причин. В российском чемпионате мало команд играют в атакующий футбол, больше от обороны. И, возможно, из-за этого первенство не такое зрелищное, как, к примеру, английское. Еще одна причина - качество полей и погодные условия.

Следите за чемпионатом Беларуси?



Олег Кононов: Не так часто, как хотелось бы, но смотрю иногда матчи, слежу за таблицей. У меня сын работает тренером в академии БАТЭ. От него много информации узнаю.

Как считаете: уровень белорусского первенства в целом повышается?



Олег Кононов: Думаю, да. Хорошо, что появилась конкуренция. Раньше БАТЭ спокойно выигрывал чемпионат, а сейчас у него есть преследователи. Вот брестское "Динамо" серьезно взялось за дело. У них и академия достаточно интересная. Да и приглашение Диего Марадоны может принести пользу.

Вам не кажется, что приглашение Марадоны - больше пиар-ход?



Олег Кононов: Может, и так. Но это тоже одна из составляющих нашего времени и футбола в целом. Ничего просто так не бывает. У "Динамо" есть определенная программа развития клуба. Может, Марадона приедет и внесет в организацию управления что-то новое. У него-то гигантский опыт в футболе.

Хотелось бы узнать ваше мнение о работе вашего соотечественника и коллеги Виктора Гончаренко в ЦСКА. Как оцените прошедший сезон?



Олег Кононов: С учетом кадровых проблем и большой конкуренции ЦСКА провел очень хороший сезон. Занять второе место, выйти в четвертьфинал Лиги Европы - это неплохой результат. Гончаренко справился со своей работой. Могу ему пожелать только удачи.



Переломный момент в карьере Федора Смолова наступил в 2015 году в "Краснодаре", где главным тренером был Олег Кононов.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"



Олег Георгиевич Кононов родился 23 марта 1966 года в Курске. После завершения футбольной карьеры в 1999 году приступил к тренерской деятельности. Работал в минских "Торпедо" и "Локомотиве", а в России - в "Краснодаре" и грозненском "Ахмате". С лета этого года - тренер тульского "Арсенала". В дебютном сезоне при Кононове "Краснодар" впервые вышел в финал Кубка России, где проиграл "Ростову". А через год команда заняла третье место в чемпионате России, впервые попав в тройку призеров. По итогам сезона 2014/15 Кононов был признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по версии Российского футбольного союза.