У главного редактора "Аргументов и Фактов" Игоря Черняка сегодня юбилей

Игорь Черняк не из тех главных редакторов, кто сидит в кресле с утра до ночи. Он - "тренер играющий". Любит путешествовать, часто отправляется туда, где опасно, куда не ступала нога журналиста. Умеет писать такие тексты, что невольно "заражаешься" и "заряжаешься" идеей обязательно поехать по его следам, познакомиться с его героями.

При этом Игорь - мастер собрать коллектив и организовать работу. Так было в "РГ-Неделя", так и в еженедельнике "Аргументы и Факты", куда он ушел от нас главным редактором. Отличный администратор, спокойный и невозмутимый, он на нашей памяти ни разу не повысил голос. Говорил: "Убеди меня". Внимательно выслушивал все аргументы и факты и принимал решение - да или нет.

Одна из его любимых фраз: "Делай, как считаешь нужным". Это дает большую свободу для творчества и одновременно возлагает на "свободного журналиста" немалую ответственность.

Игорю Черняку - 55. Расцвет в профессии и в жизни. Работать так, чтобы вызывать признание и уважение других, нужно уметь.

От коллег из "РГ" скажем просто: "Игорь, с днем рождения! Мы тебя любим".

Коллектив "Российской газеты"