Буквально на днях, 29 мая, в Москве и Ташкенте прошли встречи представителей железнодорожных администраций пространства 1520 (страны, где ширина железнодорожной колеи составляет 1520 мм).

На одной из встреч транспортники обсудили план формирования грузовых поездов в международном сообщении на следующий год. На другой - согласовывали время перехода международных пассажирских поездов через межгосударственные стыковые пункты.

Такая повестка дня говорит о том, что железные дороги стран бывшего СССР объединяет не только общая ширина колеи 1520 миллиметров, но и общее техническое пространство, согласованная тарифная политика.

Сразу после образования СНГ решением глав правительств стран Содружества был создан Совет по железнодорожному транспорту с целью координировать работу сети железных дорог с колеей 1520. Членами этого Совета являются руководители железнодорожных администраций государств - участников СНГ. В его работе принимают также участие руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.

В прошлом году отмечали 25-летний юбилей Совета. Все эти четверть века он координирует работу железных дорог пространства 1520, решает вопросы совместного использования грузовых вагонов и контейнеров, определяет условия перевозок грузов и пассажиров, а также обеспечения безопасности движения поездов в международном сообщении. Выполняет и еще одну важную задачу - контролирует учет и взаиморасчеты за выполненную работу и услуги.

Помогает этому общее информационное пространство. А расчеты выполняет Информационно-вычислительный центр железнодорожных администраций государств - участников СНГ. Сюда стекаются данные пономерного учета грузовых вагонов, курсирующих по колее 1520. Налажен с помощью АСУ и учет нарушений режима срочного возврата грузовых вагонов, что помогло навести порядок в их использовании и оплате.

В планах - дальнейшая цифровизация железных дорог 1520. В апреле этого года в Волгограде под председательством директора РЖД по информационным технологиям Евгения Чаркина заседала комиссия специалистов по информатизации железнодорожного транспорта. Обсуждали внедрение железнодорожными администрациями автоматизированных систем и информационных технологий, разработанных по совместному плану НИОКРа.

Железнодорожники СНГ совместно ведут разработку новой модели управления парком грузовых вагонов

И это только одна грань научно-технического сотрудничества железнодорожников СНГ. Оно охватывает также создание подвижного состава нового поколения, внедрение инновационных разработок. Так, например, совместными усилиями ведется разработка новой модели управления парком грузовых вагонов.

Общая работа дает эффект. В мае этого года в Бишкеке (Киргизия), на 68-м заседании Совета были подведены итоги работы сети железных дорог 1520 за 2017 год. Почти все показатели оказались со знаком "плюс". Так объем перевозок превысил 2 миллиарда тонн грузов (на 3 процента выше уровня 2016 года), а грузооборот вырос на 6 процентов. Вот только объем перевозок пассажиров в международном сообщении немного уменьшился: перевезли 18,7 миллиона человек, снижение составило 2,6 процента к 2016 году.

Положительная динамика наблюдается и в первом квартале нынешнего года: перевезено более 493 миллионов тонн грузов (на 2,6 процента выше уровня первого квартала 2017 года), а грузооборот вырос на 4,7 процента. За тот же период в международном сообщении отправлено 3,8 миллиона пассажиров, что уже на 5 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.

На совещании в Бишкеке представители РЖД предложили установить нулевую ставку НДС на услуги инфраструктуры при проследовании пассажирских поездов других государств и с этой целью внести изменения в национальные законодательства стран Содружества. Кстати, в России эту ставку обнулили с 2017 года. Специалисты считают, что это позволит увеличить объем перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте, поскольку билеты на поезда станут немного дешевле. Мера абсолютно не лишняя, особенно если учесть, что за последние десять лет пассажиропоток в международном железнодорожном сообщении сократился как минимум в три раза.

Сеть железных дорог объединяет государства на постсоветском пространстве крепкими экономическими связями. В то время как политики некоторых стран стараются всячески "отмежеваться" от России, представители их железнодорожных администраций делают прямо противоположное: укрепляют связи. Они понимают, что без этого не пойдут грузы по транспортным артериям, а не будет грузов - не станет и работы, и будут одни убытки для экономики.

Поэтому совместная работа продолжается: разрабатываются графики движения поездов в межгосударственном сообщении, утверждаются технические регламенты, решаются вопросы эксплуатации и обеспечения безопасности движения.

Кстати, еще семь лет назад Совет глав правительств СНГ утвердил "Концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта государств - участников Содружества до 2020 года". Ее цель - способствовать интеграции железных дорог 1520 в евроазиатскую транспортную систему. Так что и настоящее, и будущее у железных дорог 1520 по-прежнему общие.

Справка

14 февраля 1992 года в Минске главами правительств СНГ было подписано "Соглашение о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств", которым учреждался Совет по железнодорожному транспорту, состоящий из глав администраций и органов управления железнодорожным транспортом, и исполнительный орган Совета.

Соглашение о создании Совета по железнодорожному транспорту было определено объективной необходимостью в новых геополитических условиях: его задача состояла в том, чтобы не только сохранить отработанную технологию полного и бесперебойного перевозочного процесса пассажиров и грузов, но и сыграть ключевую роль в развитии интеграционных связей на пространстве СНГ.