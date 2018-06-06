Прогнозы развития экономики РФ связаны с ростом потребностей в грузоперевозках и производстве подвижного состава - как массового, так и специализированного. При этом все более актуальной задачей становится выход российских вагоностроителей на международные рынки.

Как подсчитали в ИПЕМ, к 2025 году парк полувагонов может вырасти на 12-15 процентов (до 545-561 тысячи единиц), платформ и хопперов - на 12-26 процентов. В то же время парк цистерн сократится до 3 процентов из-за переключения нефтяных грузов на трубопроводный транспорт. При этом, согласно оценкам института, себестоимость производства грузовых вагонов к 2025 году вырастет на 50-60 процентов.

Но несмотря на это, эксперты ожидают дальнейший рост спроса на грузовой подвижной состав, причем в большинстве своем инновационный. Его доля составляет примерно половину от общих объемов выпуска. В 2017 году в России было произведено 30 тысяч инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25 тс. Всего на сети сегодня работают свыше 100 тысяч вагонов нового поколения разных производителей. Такие вагоны отличает увеличенная грузоподъемность и объем кузова, повышенный срок службы и расширенный межремонтный интервал. Так, в 2017 году средний пробег вагонов Тихвинского вагоностроительного завода - основного производителя грузовых вагонов нового поколения в СНГ - до отцепки в ремонт составил почти 240 тысяч километров против 46 тысяч километров у вагонов старого поколения. А максимальный пробег без ремонта превысил 680 тысяч км. Как ранее отметил замгендиректора по техническому развитию Объединенной вагонной компании Дмитрий Лосев, вагоны нового поколения востребованы рынком, поскольку позволяют, с одной стороны, снизить стоимость перевозки грузов, с другой - увеличить грузооборот.

И в первую очередь это отразилось на сегменте полувагонов. Здесь драйвером роста спроса стал экспорт угля. Только в минувшем марте погрузка угля составила 33,5 миллиона тонн - абсолютный рекорд за последние 15 лет. В целом потребность в полувагонах стала расти с середины минувшего года. Появились покупатели, готовы инвестировать в новый парк. При этом ОВК подтверждает дальнейшую динамику выпуска на 2018 год в объеме 19-20 тысяч вагонов. А Тихвинский завод в первом квартале этого года провел переналадку линии по сборке глуходонных полувагонов на тележке 25 тс на выпуск полувагонов следующего поколения на тележке 27 тс.

На фоне активной модернизации вагоностроительной отрасли очевидным остается тот факт, что участники рынка сохраняют активный интерес на обычные полувагоны с нагрузкой 23 тонн на ось. Главным фактором здесь выступает цена инновационного ПС и сроки его окупаемости. По оценкам ИПЕМ, за 1-й квартал 2018 года цены на грузовые вагоны по сравнению с концом прошлого года выросли на 9,3 процента. Кроме того, фактором определенного снижения спроса на инновационный вагон служит и то, что в 2017 году, в связи с оздоровлением отрасли железнодорожных перевозок и существенным ростом закупок вагонов нового поколения, объем госсубсидий покупателям инновационного подвижного состава был сокращен, а субсидии производителям и вовсе прекращены. Это способствовало снижению уровня конкуренции на рынке производителей полувагонов.

Российский парк полувагонов активно обновляется и является сейчас самым молодым в Европе

Еще одним фактором, замедляющим спрос на инновационную продукцию российских вагоностроителей служит то, что российский парк полувагонов благодаря активному обновлению в последние годы является самым молодым в Европе. Его средний возраст составляет 7,6 года при сроке службы вагона более 30 лет. Уже сегодня выпуск значительно превышает списание. Только в марте реализация полувагонов всеми заводами СНГ составила 4,4 тысячи единиц, тогда как списание - всего 500 штук.

И очевидно, что в ближайшие годы активного списания со стороны операторских компаний и собственников ПС не ожидается. Но у отечественных заводов существуют реальные перспективы развития на международных рынках, чему способствует как девальвация рубля, так и ряд других факторов. На сегодня российское производство становится достаточно конкурентоспособным даже в сравнении с зарубежными производителями, в частности, акулами китайского вагоностроения. Последние зачастую могут предложить агрессивно невысокую стоимость на глобальных площадках, где, в отличие от нас, они уже давно присутствуют и демпингуют. И хотя работа на экспортных рынках имеет свои сложности, российские компании рассматривает возможности развития экспортных поставок на таких направлениях, как Средняя Азия, Африка и Америка.

Так, например, ОВК направила первую партию тяжеловесных вагонов-платформ нового поколения для перевозки контейнеров в адрес международного провайдера услуг в сфере логистики Rhenus Logistics. Согласно планам общий объем поставок составит 84 вагона со сроком отгрузки в первой половине 2018-го. Еще один контракт вагоностроительного холдинга заключен с мировым лидером по производству древесных стружечных плит Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки лесоматериалов. В результате сделки парк вагонов тихвинского производства в собственности Kronospan превысит 750 единиц. Поставка запланирована до конца сентября, первая партия уже отгружена.

Таким образом, замещение старого парка вагонами нового поколения и выход российских вагоностроителей на международные рынки позволит не только вывести эксплуатационную работу российской сети на новый уровень, но и придать импульс развитию отечественной вагоностроительной отрасли в глобальных масштабах.