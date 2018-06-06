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06.06.2018 17:48
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ определять туберкулез по дыханию

Текст: Ксения Колесникова
Ученые из ИТЭБ РАН (Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН) вместе с коллегами из ЦНИИТ (Центрального научно-исследовательского института туберкулеза) создали новый метод диагностики туберкулеза. Статья о нем опубликована в Journal of Breath Research.
Как сдержать наступление туберкулеза

Так, чтобы определить болезнь на ранней стадии, достаточно будет проанализировать состав воздуха, который выдыхает человек. "Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в них антитела, специфичные к антигенам микобактерий туберкулеза, - заявил руководитель исследования, завлабораторией наноструктур и нанотехнологий ИТЭБ Виктор Морозов. - Конечно, нам всем делали прививки в детстве, но именно такие антитела при вакцинации у человека не появляются. А появляются они тогда, когда в легких размножаются микобактерии. Также они могут наблюдаться в том случае, когда человек долго ухаживал за туберкулезным больным и получил этот антиген извне".

Туберкулез вызывает палочка Коха. Эта микробактерия - внутриклеточный паразит, ее присутствие можно достоверно уловить, в том числе, проанализировав внутрилегочную жидкость. Раньше сделать это было не так-то просто. Однако теперь появился новый способ диагностики: ученые ИТЭБ РАН сконструировали простое и дешевое устройство с капроновым фильтром, на котором при выдохе собираются микрокапли легочной жидкости.

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Испытывали аппарат на базе ЦНИИ Туберкулеза: 42 пациента из тех, кто только поступил в клинику и еще не проходил лечение, на протяжении 10 минут дышали в устройство. После чего сотрудники института определяли, есть ли в собранном на фильтре материале специфические биомаркеры или нет. Делали они это с помощью ультрачувствительного микрочипа, который позволяет быстро (за 5-10 минут) определять сразу несколько антител или антигенов.

В итоге оказалось, что живых микробактерий в выдыхаемом воздухе нет, зато там есть антитела, вырабатываемые в организме в ответ на активно размножающийся возбудитель инфекции.

Но есть один минус: точность нового метода составляет не 100%, а только 70%. Повысить этот показатель пока не получается из-за того, что у части здоровых людей, долго контактировавших с больными, в легких нарабатываются такие же антитела, как и у больных. Как уверяют ученые, эту проблему можно решить, если дополнить анализ проверкой на еще один признак инфекции - воспаление в легких. Его можно определить по наличию в выдыхаемом воздухе особых белков. Но это - уже следующая задача, которая стоит перед исследователями.

Минздрав планирует ликвидировать туберкулез в России к 2030 году

По данным ВОЗ, в 2016 году от туберкулеза умерло 1,7 миллиона человек. При этом примерно треть населения Земли считается скрытыми носителями этой инфекции. Они не заражают окружающих, однако сниженный иммунитет может в любой момент перевести болезнь в активную форму. Что тут можно сделать? В идеале - "поймать" туберкулез на ранней стадии и своевременно назначить лечение. Тогда большей части смертей удастся избежать. Именно к этому стремятся ученые, врачи и эпидемиологи.

Специалисты полагают, что новый метод можно будет использовать не только для диагностики туберкулеза, но и для других заболеваний, например - хронической обструктивной болезни легких. Она сейчас выходит на третье место в мире среди причин смертности.

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