Ученые нашли способ определять туберкулез по дыханию

Ученые из ИТЭБ РАН (Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН) вместе с коллегами из ЦНИИТ (Центрального научно-исследовательского института туберкулеза) создали новый метод диагностики туберкулеза. Статья о нем опубликована в Journal of Breath Research.

Так, чтобы определить болезнь на ранней стадии, достаточно будет проанализировать состав воздуха, который выдыхает человек. "Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в них антитела, специфичные к антигенам микобактерий туберкулеза, - заявил руководитель исследования, завлабораторией наноструктур и нанотехнологий ИТЭБ Виктор Морозов. - Конечно, нам всем делали прививки в детстве, но именно такие антитела при вакцинации у человека не появляются. А появляются они тогда, когда в легких размножаются микобактерии. Также они могут наблюдаться в том случае, когда человек долго ухаживал за туберкулезным больным и получил этот антиген извне".

Туберкулез вызывает палочка Коха. Эта микробактерия - внутриклеточный паразит, ее присутствие можно достоверно уловить, в том числе, проанализировав внутрилегочную жидкость. Раньше сделать это было не так-то просто. Однако теперь появился новый способ диагностики: ученые ИТЭБ РАН сконструировали простое и дешевое устройство с капроновым фильтром, на котором при выдохе собираются микрокапли легочной жидкости.

Испытывали аппарат на базе ЦНИИ Туберкулеза: 42 пациента из тех, кто только поступил в клинику и еще не проходил лечение, на протяжении 10 минут дышали в устройство. После чего сотрудники института определяли, есть ли в собранном на фильтре материале специфические биомаркеры или нет. Делали они это с помощью ультрачувствительного микрочипа, который позволяет быстро (за 5-10 минут) определять сразу несколько антител или антигенов.

В итоге оказалось, что живых микробактерий в выдыхаемом воздухе нет, зато там есть антитела, вырабатываемые в организме в ответ на активно размножающийся возбудитель инфекции.

Но есть один минус: точность нового метода составляет не 100%, а только 70%. Повысить этот показатель пока не получается из-за того, что у части здоровых людей, долго контактировавших с больными, в легких нарабатываются такие же антитела, как и у больных. Как уверяют ученые, эту проблему можно решить, если дополнить анализ проверкой на еще один признак инфекции - воспаление в легких. Его можно определить по наличию в выдыхаемом воздухе особых белков. Но это - уже следующая задача, которая стоит перед исследователями.

По данным ВОЗ, в 2016 году от туберкулеза умерло 1,7 миллиона человек. При этом примерно треть населения Земли считается скрытыми носителями этой инфекции. Они не заражают окружающих, однако сниженный иммунитет может в любой момент перевести болезнь в активную форму. Что тут можно сделать? В идеале - "поймать" туберкулез на ранней стадии и своевременно назначить лечение. Тогда большей части смертей удастся избежать. Именно к этому стремятся ученые, врачи и эпидемиологи.

Специалисты полагают, что новый метод можно будет использовать не только для диагностики туберкулеза, но и для других заболеваний, например - хронической обструктивной болезни легких. Она сейчас выходит на третье место в мире среди причин смертности.