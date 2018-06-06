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06.06.2018 05:18
Рубрика: В мире

Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море

Украинские пограничники испытывают нехватку ресурсов для противостояния России в Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян.

В местном телеэфире он выступил с утверждением о том, что российские военные не перестают "демонстрировать силу" в Азовском море. При этом представитель погранслужбы подтвердил готовность Киева ответить Москве, если она решится на "агрессивные и неадекватные действия".

Фото: РИА Новости
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"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны, - приводит РИА Новости слова Слободяна. - Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации".

Обострение обстановки в Азовском море произошло в марте. Тогда украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом РФ. На его борту находились 10 членов экипажа, все являются россиянами. Киев назвал моряков украинцами и обвинил их в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит тюрьма.

По факту угона российского судна в Крыму возбудили уголовное дело. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину.

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