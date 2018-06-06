Уровень безаварийности перевозок зависит в первую очередь от человека

У железнодорожников есть две "святыни", неукоснительно требующие выполнения. Это безопасность и график, все остальное, как говорится, вторично. Не надо лишний рассказывать, к каким неприятным последствиям может привести несоблюдение мер безаварийности, особенно если перевозимый груз относится к категории опасных.

Гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев отметил, что безаварийность при перевозке опасных грузов обеспечивается в первую очередь достаточным уровнем подготовки персонала, выполнением внутренних и внешних техрегламентов и процедур, установленных на конкретном производственном участке, а также состоянием оборудования и транспортных средств.

Основным документом, регламентирующим перевозку опасных грузов, является Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), которое гармонизировано с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов. Однако, добавил Михаил Огнев, существует проблема в трактовке отдельных положений исключительно с точки зрения ведомственных интересов, а не интересов безопасности.

Введение обязательного страхования гражданской ответственности облегчит ликвидацию последствий аварий

Председатель подкомитета по железнодорожному транспорту комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию Евгений Реутов считает, что для обеспечения безопасности перевозок опасных грузов актуальным становится повсеместное внедрение, прежде всего на самих транспортных средствах, аппаратуры постоянного отслеживания месторасположения и состояния груза в режиме реального времени. "В отношении местоположения опасных грузов, перевозимых по железной дороге, задача нормативно уже решена с внедрением системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - отметил он. - Теперь необходимо сосредоточить усилия бизнеса и государства на оборудовании подвижного состава, используемого в перевозке опасных грузов, приборами постоянного контроля. Стимулировать внедрение таких систем можно предоставлением операторам и грузовладельцам каких-либо преференций по тарифам. А когда вагоны, оборудованные такими системами, займут ощутимую долю в общем парке, их применение можно будет сделать обязательным".

Президент Гильдии экспедиторов России Семен Резер полагает, что существенную роль в повышении уровня безопасности при перевозке опасных, в том числе и горючих грузов могло бы сыграть введение обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГО) для всех участников данных транспортных операций. Это увеличило бы инвестиции в приобретение современного подвижного состава и оборудование инфраструктуры современными средствами обеспечения безопасности, подчеркнул он. Кроме того, введение ОСГО облегчит ликвидацию последствий возможных аварий, поскольку они будут устраняться не за счет транспортной или инфраструктурной организации, которая может сама стоить меньше, чем нанесенный ущерб, а на полученные выплаты по страховому случаю.

79,5 миллиона тонн нефти погружено на сети дорог в январе - апреле 2018 года

Заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Юрий Щербанин перечислил причины, которые могут вызывать аварийные ситуации при перевозке в том числе и опасных грузов: физический износ инфраструктуры и подвижного состава, нарушение правил эксплуатации техники и несоблюдение технологических регламентов, интенсификация перевозочного процесса, вызванная ростом скоростей перевозки, увеличением веса составов, человеческий фактор. "На мой взгляд, ключевым здесь является человеческий фактор, точнее, дисциплина работников, их самодисциплина, - отметил Юрий Щербанин. - Тем не менее надо признать, что аварии, связанные с перевозкой, например, нефтегрузов, а их в год железнодорожники везут около 250-260 миллионов тонн, не столь уж и часты. Все-таки наши железные дороги работают хорошо и дисциплина работников высокая".