Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт исполнил свою мечту, приняв участие в футбольном матче.

Для дебюта легкоатлет выбрал норвежский "Стремсгодсет", за который он вышел на замену на 71-й минуте встречи с юношеской сборной Норвегии. За время пребывания на поле Болт отметился одним ударом в сторону ворот. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу юниоров.

"На протяжении этой недели я чувствовал себя хорошо в вашей команде, атмосфера была замечательной. Мне были очень рады, хочу поблагодарить вас за это. Я очень ценю это. Теперь я буду следить за вашими результатами, будете вы побеждать или нет. Буду отслеживать, кто забил, а кто нет", - приводит слова ямайца официальный сайт "Стремсгодсета".

Напомним, 31-летний Болт завершил карьеру спринтера после чемпионата мира-2017 в Лондоне. Он является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.