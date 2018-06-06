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6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 146-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг""

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 6 июня 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года
Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6679; 2015, N 1, ст. 72; 2017, N 1, ст. 12; 2018, N 1, ст. 63; N 9, ст. 1283) изменение, дополнив его словами ", а также в пределах предусмотренных указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав".

Президент Российской Федерации

В. Путин