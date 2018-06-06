Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 130-ФЗ "" Федеральный закон О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации