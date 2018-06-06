Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года
Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года
Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации, подписанное в городе Москве 14 ноября 2017 года.
Президент Российской Федерации
В. Путин