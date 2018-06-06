В Армении началась Неделя русского языка

Фестивалем Союза Пушкинских школ Армении под девизом "Друзья мои, прекрасен наш союз!" началась в республике Неделя русского языка, сообщает сайт Российского центра науки и культуры в Ереване.

Среди важнейших событий Недели - выставка книг и мультимедийных материалов по теме "Пушкин", с которыми любой желающий может познакомиться в филиале Россотрудничества. Еще одна экспозиция открывается в библиотеке Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Брюсова. На ней представлены книги ведущих российских издательств, которые Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына передал в дар университету. Это классическая и современная художественная литература, книги по истории, философии, литературоведению, искусству, культуре, издания, рассказывающие о современной России, словари и учебные пособия по русскому языку.

В день рождения поэта в Ереванском филиале Российского экономического университета имени Плеханова поздравят участников международной образовательной акции "Тотальный диктант", которые получат дипломы.

А в ереванской школе имени А.С. Пушкина представят литературную композицию "Пушкин в переводах армянских поэтов и писателей".

Завершающим аккордом Недели станет традиционное чествование победителей Республиканской олимпиады по русскому языку 2017/2018 учебного года, которое пройдет во всех школах страны, носящих имя Пушкина.