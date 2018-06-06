Видео: В центре Лондона горит пятизвездочный отель

Пожарные британской столицы пытаются потушить сильное возгорание в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental в центре города. Пожарная служба Лондона сообщила в своем Twitter, что на место происшествия выехали более сотни сотрудников экстренных служб и 20 пожарных машин.

Над зданием поднимаются большие клубы темного дыма. На улицах рядом с отелем перекрыто движение автотранспорта. По данным медиков, пострадавших нет, но на месте дежурят бригады скорой помощи.

Причины возникновения пожара не установлены.