В ЦИК рассказали о голосовании с временной пропиской на довыборах в ГД

Обладатели временной регистрации спустя три месяца проживания получают активное избирательное право в округе и могут проголосовать на дополнительных выборах в Госдуму. Как это сделать, рассказал в среду на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.

"Если человек имеет временную регистрацию более трех месяцев на территории округа, где идут выборы депутатов Госдумы, то он наделяется активным избирательным правом", - пояснил он.

При этом Булаев подчеркнул, что закон не предусматривает автоматического внесения в списки избирателей с временной регистрацией. Для участия в выборах необходимо подать заявление в избирательную комиссию по месту временной регистрации.

Сделать это нужно не позднее 14:00 субботы накануне для голосования, иначе свое активное избирательное право реализовать не получится, пояснил зампред ЦИК.

На избирательный участок в день голосования следует явиться с паспортом и свидетельством о временной регистрации. "Только этот документ, предъявленный им лично в УИК, и дает возможность человеку проголосовать", - отметил Булаев.

По его словам, воспользоваться этой возможностью смогут все желающие, в том числе студенты, обучающиеся за пределами своего избирательного округа.

Первыми такую процедуру смогут опробовать в единый день голосования 9 сентября избиркомы в Саратовской, Тверской, Нижегородской областях, а также в Калининграде. В этих регионах состоятся дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.