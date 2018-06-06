В ДНР задержали иорданца за шпионаж в пользу Украины

Министерство госбезопасности Донецкой народной республики задержало подданного Иордании, который подозревается в шпионаже в пользу Украины и подготовке терактов в ДНР.

"Министерством государственной безопасности ДНР задержан агент СБУ - гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 02.06.1986 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, в августе 2016 года иностранец был задержан сотрудниками СБУ. Представители украинской спецслужбы, шантажируя иностранца депортацией с территории Украины за надуманное правонарушение, склонили его к сотрудничеству.

"В течение 2016-2018 годов Хальдун Найеф Саил Харахшех по заданию сотрудников СБУ осуществлял тайниковые операции, а именно выемку и закладку в заранее подготовленные места различных предметов, в том числе оружие, боеприпасы, средства скрытой аудио и видео фиксации, производил видеосъемку различных объектов инфраструктуры, собирал информацию о расположении воинских частей ВС ДНР, данных военнослужащих, перемещениях военной техники", - отмечается в заявлении.

Информация, передаваемая иорданцем, использовалась спецслужбами Украины для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на территории ДНР.

"В частности, зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания высокопоставленного военнослужащего ВС ДНР - заместителя командующего корпуса министерства обороны ДНР полковника Эдуарда Александровича Басурина. Установлено, что передаваемая сотрудникам СБУ информация использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина", - рассказали в МГБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Согласно уголовному законодательству ДНР иорданцу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

МГБ ДНР проводит контрразведывательные, оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к деятельности Хальдун Найеф Саил Харахшеха, а также его украинских кураторов.