В Москве состоялась пресс-конференция с участием руководителей Единой лиги и представителей квартета клубов, которые примут участие в предстоящем "Финале четырех" турнира 8-10 июня. Решающие матчи пройдут на паркете столичного спортсооружения "ВТБ Ледовый дворец".

В ближайшую пятницу, 8 июня, в 18.00 в первом полуфинале встретятся действующий чемпион ЦСКА и санкт-петербургский "Зенит". В 21.00 начнется игра между подмосковными "Химками" и питерским "Зенитом". На 10 июня запланированы матч за третье место (начало в 16.00) и финальная игра, где стартовое вбрасывание произойдет в 19.00.

- Мы считаем, что "Финал четырех" станет как бы вишенкой на торте всего интереснейшего сезона, а уже после спортивные болельщики нашей страны будут полностью погружены в события чемпионата мира по футболу, - сказал президент Единой лиги Сергей Кущенко. - Обещаю, что в "Финале четырех" зрители обязательно увидят самый что ни на есть крутой баскетбол. Напомню, что новый формат выявления чемпиона и призеров был определен большинством клубов на заседании Совета Лиги летом прошлого года. Продолжать ли нам и дальше такую практику проведения решающей стадии - покажут матчи ближайшего уик-энда. Мы будем рассматривать все показатели в комплексе - зрительскую посещаемость, внимание СМИ и спонсоров, общественный резонанс, спортивную интригу и так далее.

Генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы и олимпийский призер в составе сборной России Илона Корстин полагает, что болельщикам на арене в районе станции метро "Автозаводская" и в самой непосредственной близости от третьего транспортного кольца столицы понравится, хотя здесь баскетбол раньше ни разу не проводился: "Будет организовано много точек питания, планируется обширная шоу-программа, так что поклонникам баскетбола в паузах между матчами скучать не придется. "Ледовый дворец" хорош тем, что до него удобно добираться".

Вице-президент действующего чемпиона ПБК ЦСКА Наталия Фураева сообщила о том, что два игрока "красно-синих" не смогут принять участия в "Финале четырех": "Лео Вестерманн недавно перенес операцию на позвоночнике, а Андрей Воронцевич - операцию на плече. Восстановиться к решающим играм они никак не успевают".

Генеральный директор БК "Химки", известный в прошлом игрок ряда столичных клубов Павел Астахов откровенно рассказал о состоянии подмосковной команды: "Если честно, то на финише напряженнейшего сезона с обилием наших матчей в Евролиге и Единой лиге мы сейчас не имеем ни одного абсолютно здорового баскетболиста. У всех ребят есть разной степени микротравмы. Но матчи "Финала четырех" все они проведут, стараясь забыть о своих проблемах со здоровьем, во многом преодолевая себя через боль. Прошлым летом "Химки" не поддерживали идею "Финала четырех", свое мнение мы не поменяли. Серия до трех побед кажется нам более справедливой в спортивном плане формой определения чемпиона. Однако мы играем по тем правилам, которые установлены большинством клубов лиги и прописаны в действующем регламенте. А от прогнозов хотелось бы воздержаться".

Вице-президент казанского УНИКСа Ольга Ахсанова отметила, что сотня или больше болельщиков команды из столицы Татарстана организованно приедут на "Финал четырех": "Наверное, по сравнению с почитателями ЦСКА, "Химок" и "Зенита" наши фанаты окажутся в меньшинстве, но любая поддержка для нас крайне важна".