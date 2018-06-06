Новости

Бренд "Евросеть" исчезнет после объединения со "Связным" 01:00
В Гватемале начали эвакуацию деревни рядом с вулканом Фуэго 00:58
Ливанец дважды сорвал джепот в одной и той же лотерее 00:36
Водитель на иномарке скрылся после наезда на пенсионерку 00:31
Грузия разорвала дипотношения с Сирией из-за Абхазии и Южной Осетии 05.06.2018
"Аэрофлот" переучит военных пилотов для своих самолетов 05.06.2018
Черчесов уверен, что сборная России добьется своего на чемпионате мира 05.06.2018
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов 05.06.2018
Amnesty International обвинила коалицию в гибели мирного населения Ракки 05.06.2018
В США нашли мертвой известного дизайнера 05.06.2018
Рядом с Коломенским заметили волка 05.06.2018
Президент Молдавии будет болеть за сборную России на чемпионате мира 05.06.2018
Президент пообещал обеспечить профицит бюджета 05.06.2018
Вышел новый русский трейлер подростковой фантастики Питера Джексона 05.06.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света девять районов 05.06.2018
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 05.06.2018
Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков 05.06.2018
Стало известно место и название отеля встречи Трампа и Ким Чен Ына 05.06.2018
Усэйн Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб "Стремгодсет" 05.06.2018
Президент Австрии: Российский газ в 2-3 раза дешевле американского СПГ 05.06.2018
В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска 05.06.2018
В Вене Путин объяснил, как снизить поток мигрантов в Европу 05.06.2018
Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС 05.06.2018
Видео: В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 05.06.2018
Посмотреть проект "Читаем Онегина" можно на портале ГодЛитературы.РФ 05.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
06.06.2018 00:05
Рубрика: Спорт

Как вишенка на торте

Руководители Единой лиги считают предстоящий "Финал четырех" знаковым событием в истории интернационального турнира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7584 (121)
В Москве состоялась пресс-конференция с участием руководителей Единой лиги и представителей квартета клубов, которые примут участие в предстоящем "Финале четырех" турнира 8-10 июня. Решающие матчи пройдут на паркете столичного спортсооружения "ВТБ Ледовый дворец".
Пока наиболее вероятный прогноз пары финала: "Химки" против ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/ РГ Пока наиболее вероятный прогноз пары финала: "Химки" против ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Пока наиболее вероятный прогноз пары финала: "Химки" против ЦСКА. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В ближайшую пятницу, 8 июня, в 18.00 в первом полуфинале встретятся действующий чемпион ЦСКА и санкт-петербургский "Зенит". В 21.00 начнется игра между подмосковными "Химками" и питерским "Зенитом". На 10 июня запланированы матч за третье место (начало в 16.00) и финальная игра, где стартовое вбрасывание произойдет в 19.00.

- Мы считаем, что "Финал четырех" станет как бы вишенкой на торте всего интереснейшего сезона, а уже после спортивные болельщики нашей страны будут полностью погружены в события чемпионата мира по футболу, - сказал президент Единой лиги Сергей Кущенко. - Обещаю, что в "Финале четырех" зрители обязательно увидят самый что ни на есть крутой баскетбол. Напомню, что новый формат выявления чемпиона и призеров был определен большинством клубов на заседании Совета Лиги летом прошлого года. Продолжать ли нам и дальше такую практику проведения решающей стадии - покажут матчи ближайшего уик-энда. Мы будем рассматривать все показатели в комплексе - зрительскую посещаемость, внимание СМИ и спонсоров, общественный резонанс, спортивную интригу и так далее.

Стали известны принципы отбора баскетбольных команд на Игры-2020

Генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы и олимпийский призер в составе сборной России Илона Корстин полагает, что болельщикам на арене в районе станции метро "Автозаводская" и в самой непосредственной близости от третьего транспортного кольца столицы понравится, хотя здесь баскетбол раньше ни разу не проводился: "Будет организовано много точек питания, планируется обширная шоу-программа, так что поклонникам баскетбола в паузах между матчами скучать не придется. "Ледовый дворец" хорош тем, что до него удобно добираться".

Вице-президент действующего чемпиона ПБК ЦСКА Наталия Фураева сообщила о том, что два игрока "красно-синих" не смогут принять участия в "Финале четырех": "Лео Вестерманн недавно перенес операцию на позвоночнике, а Андрей Воронцевич - операцию на плече. Восстановиться к решающим играм они никак не успевают".

Генеральный директор БК "Химки", известный в прошлом игрок ряда столичных клубов Павел Астахов откровенно рассказал о состоянии подмосковной команды: "Если честно, то на финише напряженнейшего сезона с обилием наших матчей в Евролиге и Единой лиге мы сейчас не имеем ни одного абсолютно здорового баскетболиста. У всех ребят есть разной степени микротравмы. Но матчи "Финала четырех" все они проведут, стараясь забыть о своих проблемах со здоровьем, во многом преодолевая себя через боль. Прошлым летом "Химки" не поддерживали идею "Финала четырех", свое мнение мы не поменяли. Серия до трех побед кажется нам более справедливой в спортивном плане формой определения чемпиона. Однако мы играем по тем правилам, которые установлены большинством клубов лиги и прописаны в действующем регламенте. А от прогнозов хотелось бы воздержаться".

Вице-президент казанского УНИКСа Ольга Ахсанова отметила, что сотня или больше болельщиков команды из столицы Татарстана организованно приедут на "Финал четырех": "Наверное, по сравнению с почитателями ЦСКА, "Химок" и "Зенита" наши фанаты окажутся в меньшинстве, но любая поддержка для нас крайне важна".

Главное сегодня

Сборная России сыграла вничью с Турцией
"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными