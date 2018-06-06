В ФАС признали нарушителями МТС и "Вымпелком" за рассылку спама

Московское управление ФАС признало МТС и "Вымпелком" (оператор "Билайн") нарушителями Закона о рекламе в связи с рассылкой рекламных СМС-сообщений без согласия абонентов, сообщили в ведомстве.

Компаниям выдано предписание о прекращении нарушения законодательства. В ближайшее время по некоторым делам будет возбуждено административное производство. "Штраф за каждый факт ненадлежащей рекламы составляет от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей", говорится в сообщении.

В частности, "Вымпелком", распространял сообщения с рекламой ресторанов и абонементов на фитнес, а МТС рекламировал торговый центр, грузовое такси и предлагал купить ипотеку. В УФАС пояснили, что жалобы на рекламную рассылку без предварительного согласия абонента поступают в антимонопольный орган ежемесячно.