В ФНС рассказали о росте суммы налоговых вычетов

По итогам декларационной кампании 2018 года в бюджет будет уплачено 65,5 миллиарда рублей налогов, что на 6 процентов больше, чем в 2017 году.

При этом к возврату из бюджета, в том числе на предоставление налоговых вычетов, заявлено 159 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше показателей прошлого года, сообщили в Федеральной налоговой службе по итогам селекторного совещания, которое провел глава ведомства Михаил Мишустин с руководителями территориальных налоговых органов.

"В этом году за получением социальных и имущественных налоговых вычетов обратилось 4,8 миллиона налогоплательщиков, а суммарный объем указанных вычетов вырос на 18 процентов. В это число вошли социальные вычеты, увеличившиеся на 18,8 процента, а также имущественные - в связи с уплатой процентов по ипотеке - на 23,6 процента", - приводит слова Михаила Мишустина пресс-служба ФНС.

Чаще всего налогоплательщики используют социальные вычеты на лечение и обучение, а также имущественные вычеты на приобретение жилья. Ожидается, что до конца 2018 года в налоговые органы поступит еще 4,5 миллиона деклараций, а их общее число превысит 10 миллионов, отметили в ФНС.

Всего налогоплательщики подали 5,8 миллиона деклараций, что на 6,4 процента превысило показатели прошлого года. В ФНС также напомнили, что уплатить рассчитанный по декларации налог нужно до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так как в этом году указанный срок был перенесен из-за выходного дня, налог необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Заявлять налоговые вычеты можно в течение года. Для получения вычетов граждане могут подать декларацию по НДФЛ с помощью "Личного кабинета". Этот сервис позволяет автоматически заполнить нужные реквизиты, проверить ошибки, а также прикрепить необходимые документы. Декларация подписывается электронной подписью, которую можно сформировать онлайн.