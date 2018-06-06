В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

Во второй половине недели погода продолжит удивлять жителей центральной России прохладой, возвращая их в раннюю весну, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. В середине недели ожидается дальнейшее понижение температуры: днем будет всего 10-15 градусов, а ночью от 3 до 8 тепла. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

А на юге Приволжского федерального округа ожидаются ливни с грозами и градом. В Татарстане еще и ветер до 25 метров в секунду. На севере Приволжского округа немного теплее, чем в средней полосе России: плюс 11-18, а в среднем Поволжье - 17-22 выше нуля. Хотя и там ожидается понижение температуры.

Холодный циклон выйдет на северо-восток европейской территории. Поэтому, например, на востоке Ненецкого автономного округа по ночам ожидаются осадки в виде мокрого снега.

6-8 июня в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, в Чечне сильные дожди, град, ветер. 7 и 8 июня ненастье обрушится на Ставропольский край. На юге, впрочем, жарко - до 30 градусов. В Калмыкии вообще до 35 градусов.

На Черноморском побережье умеренно тепло: 21-26, местами до 29 градусов. Черное море прогрелось до 18-19 градусов в районе Новороссийска и Анапы и до 22 градусов в районе Сочи и Туапсе. По словам Людмилы Паршиной, это даже холоднее, чем вода в Балтийском море. В районе Калининграда температура воды сейчас плюс 23. Хотя погода там не самая теплая. В Калининградской области 14-19 градусов. Синоптик объясняет такое несоответствие температуры воды и воздуха тем, что вода успела прогреться за жаркие дни и медленно остывает.

Погоду в Уральском федеральном округе тоже формирует циклон, поэтому в ближайшие сутки в Челябинской области ливневый дождь и гроза, ветер до 23 метров в секунду. 7 июня в Свердловской области сильный дождь, гроза, ветер. Но, несмотря на дожди и грозы, циклон несет на Урал потепление. Температура воздуха в Свердловской области плюс 22-24 градуса, в Челябинской области - 23-28 тепла. А в Курганской - вообще до 31 градуса. В Пермском крае намного холоднее: 14-19 градусов. В Ханты-Мансийском округе - 23-28 тепла. В два раза теплее, чем в центре России.

Летняя погода наконец-то установилась на юге Западной Сибири. И продержится она там в течение недели. На юге Тюменской области 24-29 тепла, в Омской области - 25-30 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае днем 26-31 градус. В южных районах Красноярского края сильный дождь, но температура там летняя: 20-25 градусов. В центральных районах Красноярского края плюс 24-29. А вот на севере Красноярского края погода неблагоприятная. 6 июня на юге Таймыра сильный ветер и умеренные осадки.

В южных районах Дальнего Востока тоже дожди, которые принесет циклон из Китая. Но тепло - 20-25 градусов и выше. В Приморском крае 23-28 тепла. Без катаклизмов обойдется на островах. Лишь местами дожди. В Камчатском крае 11-16 градусов, местами - 21 выше нуля. На Чукотке холодно: только плюс 2-7 градусов. Разнообразная погода в Якутии: на большей ее части без осадков. Днем 19-24 тепла. На западе и северо-западе 24-29 градусов. А на востоке и северо-востоке Якутии только 5-10 тепла.

Москвичам же во второй половине недели, увы, так и не придется насладиться летним теплом. Напротив, ожидается дальнейшее понижение температуры. В среду днем плюс 12-14, в ночь на четверг 8-10 тепла, днем - 14-16. В ночь на пятницу 3-8, днем в пятницу 15-17 градусов. Ночь на субботу вообще будет прохладной: только плюс 1-6, а днем 10-15 градусов. В воскресную ночь на пару градусов потеплеет, а днем не выше 17. По предварительному прогнозу, в выходной день - 11 июня, который приходится на понедельник, плюс 14-19. Ветер с северного сменится на западный, возможны кратковременные дожди.

По словам Людмилы Паршиной, непогода в начале июня связана с тем, что на высоте 5 километров над центром России сформировался мощный поток холодного воздуха с северных морей. В частности, с Баренцева моря. "К сожалению, он довольно устойчивый и продержится до конца этой и начала следующей недели", - уточнила синоптик. Так что возвращения лета можно ждать не раньше, чем через 7-10 дней.