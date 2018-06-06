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06.06.2018 13:25
Рубрика: Общество

В Госдуме предупредили о рисках из-за отмены врачебной тайны для подростков

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, отменяющий врачебную тайну для подростков от 15 до 18 лет. Согласно предлагаемым поправкам, родители смогут получить доступ к медицинским документам, касающимся их детей. Инициатива неоднозначная, ведь несет риски - вплоть до подростковых суицидов, прокомментировали "РГ" в комитете ГД по охране здоровья.

Сейчас подростки старше 15 лет имеют право на врачебную тайну. Отменить ее предложили самарские законодатели, которые считают, что врачи должны докладывать родителям о беременностях их детей, курении ими табака, злоупотреблении алкоголем и наркотиками, о болезнях, передаваемых половым путем, и т.п. Предупрежден - значит вооружен, считают авторы документа: родители смогут принять своевременные меры по спасению своих чад, подключив к этому процессу социальные службы.

Фото: depositphotos.com
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Законопроект, по всей видимости, предстоит рассмотреть до конца года. Думский комитет по охране здоровья по поводу инициативы пока не заседал, но уже очевидно, что провести ее через Госдуму авторам будет сложно.

Законопроект неоднозначный, сказал "РГ" член комитета, доктор медицинских наук Николай Герасименко. "Проблема потребления наркотиков, рискованного сексуального поведения, угроза венерических заболеваний - все это есть, - признал он. - Но есть и другие вещи, которые надо учитывать. Ведь раскрытие родителям врачебной тайны чревато последствиями. Вплоть до того, что ребенок может уйти из дома, порвать с родителями и даже решиться на суицид".

Инициативе будет сложно найти поддержку, считает он. И окончательно нужно решать после проведения широкоформатных консультаций с участием представителей Минздрава, а также омбудсмена по правам ребенка.

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