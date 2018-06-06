В Instagram можно будет загружать часовые видеоролики

Пользователи социальной сети Instagram смогут загружать часовые видео. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, руководители соцсети рассматривают возможность изменить формат видеороликов, которые можно публиковать на ресурсе.

Сейчас действует ограничение - минута для обычного видео, для видеозаписи в формате Stories - пятнадцать секунд. Предполагается, что нововведение затронет вертикальные видеозаписи.

По мнению экспертов, нововведение позволит Instagram конкурировать с видеохостингом YouTube, а также другими соцсетями, где нет ограничений по длительности публикуемых видеозаписей.

Instagram был запущен в 2010 году только на устройствах с операционной системой IOS, два года спустя он стал доступен для пользователей платформы Android. По данным на конец 2017 года, аудитория ресурса превысила 800 миллионов пользователей.