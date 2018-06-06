Рост цен на горюче-смазочные материалы в Киргизии в ближайшие месяцы достигнет 10 процентов. Об этом заявили в Ассоциации нефтетрейдеров (АН) КР. По данным объединения, с января по май бензин в республике уже подорожал в среднем примерно на 0,8, а дизтопливо - на два сома.

- Это произошло из-за повышения оптово-отпускных цен на российских перерабатывающих заводах. Другой важный момент - подорожание нефтепродуктов в Европе, что привело к увеличению экспортных поставок из России в Старый Свет и, как следствие, росту их стоимости для других рынков, включая Киргизию. С учетом этих обстоятельств становится неизбежным повышение розничных цен на ГСМ в стране, - отметили в АН.

Независимые эксперты согласны с неизбежностью увеличения стоимости горюче-смазочных материалов, так как практически все топливо в КР завозится из России. Вместе с тем они недоумевают: для чего же тогда в республике за последние пять лет китайские инвесторы построили еще два нефтеперерабатывающих завода - в Кара-Балте ("Джунда") и Токмаке?

Предприятия, как заявляли в правительстве, должны были снизить зависимость Киргизии от импортных ГСМ и обеспечить стабильность цен на бензин и дизтопливо. Но реальность такова, что сегодня эти НПЗ, которые вместе могут перерабатывать 1,2 миллиона тонн сырой нефти ежегодно, загружены лишь на 20-30 процентов от своей мощности. Почему?

Причина в острой нехватке сырья для переработки. В республике в год добывают от 100 до 170 тысяч тонн нефти. Этого количества крайне мало для полноценной работы всех НПЗ в Киргизии. Единственный выход из ситуации - поставки извне, а единственный, кто может это делать, - Россия. Но все не так просто, как кажется.

РФ, насколько известно, готова завозить "черное золото" в республику, причем на беспошлинной основе. Об этом в интервью "РГ" рассказывал Артем Новиков, на момент беседы возглавлявший министерство экономики Киргизии. По его словам, в индикативный баланс на 2018 год заложены поставки сырой нефти. Правда, есть условие.

- В рамках соглашения, которое подписано с Российской Федерацией, предусмотрено, что беспошлинные поставки сырой нефти в республику должны покрывать потребности только внутреннего рынка... Сегодня у нас нет ограничений по экспорту нефтепродуктов из той нефти, которая добывается на территории Киргизии. Что касается реализации в третьи страны нефтепродуктов, произведенных из российской беспошлинной нефти, то консультации ведутся, но пока российские партнеры настаивают на том, что речь идет только о внутреннем рынке республики, - пояснил Артем Новиков.

Стоит отметить, что беспошлинный формат поставок значительно удешевляет сырье для принимающей стороны. Таким образом, к примеру, на бензине и дизельном топливе из России Киргизия ежегодно экономит десятки миллионов долларов. Казалось бы, в чем проблема? Вот в чем: владельцы НПЗ недовольны тем, что полученную после переработки беспошлинной российской нефти продукцию нельзя экспортировать за рубеж. В первую очередь это касается заводов в Кара-Балте и Токмаке, построенных на средства китайских инвесторов. Им нужна хорошая прибыль, получить которую только на внутреннем рынке КР сложно.

Но то, что владельцы недовольны, еще не значит, что они вообще отказываются от поставок. Предприятия, в принципе, готовы работать и на таких условиях. Тем не менее с начала 2018-го в республику не поступил из России ни один баррель нефти, хотя в индикативном балансе на год заложены 450 тысяч тонн.

- Среди обстоятельств, которые препятствуют развитию отечественного рынка нефтепереработки, существенным я бы назвал одно, - сказал "РГ" заместитель исполнительного директора Международного делового совета Киргизии Данияр Медеров. - Крупная российская компания, с которой были заключены контракты на поставки, начиная с 10 октября 2017 года стала вдруг оформлять таможенное декларирование нефти. Причина - якобы контроль вывоза сырья за пределы Российской Федерации. Это было бы понятно, если бы речь шла не о странах-участницах ЕАЭС. Ведь в договоре "О Евразийском экономическом союзе" четко указано: "в рамках таможенного союза государств-членов осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств - членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля".

- Сейчас возникшая ситуация обсуждается не только у нас, но и среди субъектов предпринимательства Российской Федерации. Киргизский рынок очень привлекателен для других нефтяных компаний РФ. Многие из них готовы поставлять сырье на наши НПЗ для переработки, но не могут этого сделать из-за бюрократических барьеров. Проблема в том, что компания-поставщик подала грузовую таможенную декларацию на все 450 тысяч тонн, закрепив за собой право на экспорт из России в Киргизию всего объема сырой нефти. Теперь из-за этого другие участники российского рынка не могут воспользоваться своей возможностью поставлять нефть, - отметил эксперт.

По его словам, правительство Киргизии предпринимает максимальные усилия для того, чтобы загрузить необходимым объемом сырья отечественных производителей, в том числе проводятся переговоры с российской стороной для решения возникшей проблемы.

Пока же нефтеперерабатывающие заводы в Кара-Балте и Токмаке, по словам экс-главы Ассоциации нефтетрейдеров КР Джумакадыра Акенеева, используют для работы частично местное сырье, частично - из Казах-стана. Поставляемого количества как раз хватает на то, чтобы загрузить НПЗ на те самые 20-30 процентов. Получаемое топливо уходит на экспорт в Таджикистан и Афганистан, реализуется оно и на внутреннем рынке через заправочные станции.

Правда, водители в большинстве своем предпочитают заправлять своих "железных коней" российскими бензином и дизельным топливом, даже несмотря на их подорожание.

Кстати



Начиная с первого января 2018 года ГСМ для всех видов транспорта, производимого или импортируемого в страны ЕАЭС, должны соответствовать четвертому и пятому экологическим классам. Это позволит в несколько раза снизить выбросы в атмосферу вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах.



"Помимо очевидного положительного экологического эффекта вступление в силу жестких норм позволит стимулировать выпуск более современных типов транспортных средств и внедрение технологий в двигателестроение. Кроме того, появляется возможность для создания новых производств в автомобилестроении, прежде всего в области изготовления компонентов и комплектующих. Исключение из жестких правил технического регламента сделано для граждан стран союза. Они могут ввозить автомобили для личного пользования, соответствующие экологическому классу не ниже четвертого", - говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.



По данным министерства экономики КР, техрегламент ЕАЭС по ГСМ вступил в силу с первого января 2018 года, но для Киргизии действует переходный период до 12 августа 2019 года. Это означает, что если, к примеру, в России с января 2018 года начали работать с топливом классов К4 и К5, то в республике можно будет еще полтора года использовать топливо класса К3. Это сделано в том числе для того, чтобы местные производители ГСМ смогли модернизировать свои мощности.



Для этого потребуются значительные финансовые вливания. По самым скромным подсчетам, закупка нового оборудования для производства ГСМ класса К5 обойдется более чем в 100 миллионов долларов.

Компетентно

Улан Кулов, исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров КР

Цены на ГСМ в Киргизии напрямую зависят от цен заводов-поставщиков нефтепродуктов в РФ, плюс оказывает влияние стоимость транспортировки железнодорожным транспортом до границы страны через территорию Казахстана, а также налоги. В России больше половины стоимости бензина и дизельного топлива составляют именно последние.