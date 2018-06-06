В Китае после взрыва на шахте спасли 23 человек

На северо-востоке Китая спасатели в среду вызволили 23 шахтеров, которые после взрыва оказались заблокированными под землей. Шесть горняков удалось поднять в 05:20 по местному времени, остальных - спустя два часа.

Инцидент произошел во вторник днем на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин). При въезде в шахту, где проводились строительные работы, подорвался грузовой автомобиль, транспортировавший взрывчатку. Одиннадцать человек погибли, девять пострадали, еще 25 оказались заблокированными под землей.

Пропавшими без вести числятся два человека, передает РИА Новости. Поисково-спасательные работы продолжаются.