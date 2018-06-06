МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в половине проверенных объектов

Специалисты в ходе проверок объектов с массовым пребыванием людей выявили нарушения требований пожарной безопасности.

Как рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, проверки проводило МЧС России совместно с прокуратурой.

- Проверено более 62 тыс. объектов, на 30 тыс. из них выявлены серьезные недостатки, - отметил он, сообщает ТАСС.

Представитель МЧС рассказал о том, что основные причины неудовлетворительного противопожарного состояния объектов связаны с ослаблением надзора на стадии строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

По словам Еникеева, ведомство разработает дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.