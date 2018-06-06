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06.06.2018 12:37
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране

Система возврата НДС - tax free - начнет действовать по всей России со следующего года, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Пока система действует в пилотном режиме в 12 городах.

"После ее обкатки с 2019 года мы планируем распространять ее на всю страну", - сказал Денис Мантуров, выступая на "Неделе российского ритейла".

Фото: depositphotos.com
ФТС: Система tax free заработала в ручном режиме

Система tax free предполагает возврат уплаченного налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при выезде с территории России.

Вернуть НДС могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для этого им необходимо приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Получить возмещение уплаченного НДС можно на пунктах пропуска, установленных правительством. Всего действует восемь таких пунктов: один автомобильный в Калининградской области, шесть воздушных (три аэропорта в Москве, по одному в Петербурге, Сочи и Владивостоке) и один морской пункт пропуска во Владивостоке.

При этом возврат НДС не распространяется на подакцизные товары, например, на табак и алкоголь.

Система в тестовом режиме начала работать с 10 апреля. В проекте пока участвует 15 магазинов в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи.

На втором этапе число участников проекта расширится за счет городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи по системе tax free будут работать магазины в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.

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В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране