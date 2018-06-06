В Минске изучают возможность создания Ассоциации здоровых городов

Бессмертный девиз, утверждающий, что в здоровом теле - здоровый дух, имеет самое прямое отношение и к созидательным его объектам. Косвенно это подтверждают и перспективы создания в Беларуси Ассоциации здоровых городов. Эту новость сообщил сегодня БЕЛТА руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Он, в частности, напомнил, что этот проект развивается с 1988 года и реализует принципы стратегии ООН "Здоровье для всех" и европейской политики - "Здоровье-2020", которая включает к началу этого года около ста городов и получает поддержку со стороны национальных сетей 30 стран.

Вопросы создания благоприятной городской среды обсуждались сегодня в белорусской столице на республиканской конференции. Мероприятие, посвященное проекту "Здоровые города", проводилось профильным министерством совместно с российской ассоциацией "Здоровые города, районы и поселки".

Следует напомнить, что в Беларуси аналогичное движение стартовало шесть лет назад. В 2016-м город Горки вступил в европейскую сеть. Предпосылки, чтобы получить аккредитацию ВОЗ, имеет сегодня и Островец в Гродненской области. К созданию ассоциации "Здоровые города, поселки Могилевской области" много успели сделать и руководители этого региона. Кроме того, обсуждается возможность присоединения одного из районов Минска к европейской сети.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой, в целом в республике работа по формированию здорового образа жизни строится по принципу создания единой профилактической среды: "здоровая семья - здоровая школа - здоровый коллектив - здоровое общество". На национальном уровне реализуются три крупных проекта: "Здоровый город", "Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра" и "Школа - территория здоровья".

Председатель ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил агентству о заинтересованности развивать сотрудничество с аналогичными национальными объединениями, особенно в странах ШОС и БРИКС. "Мы готовы продемонстрировать свой опыт, поскольку есть хорошие результаты. Количество городов ассоциации ежегодно растет", - отметил он.

Что касается сотрудничества с Беларусью, как заявил российский губернатор, предложено организовать в Союзном государстве проект, который в перспективе мог бы перерасти в совместную программу.