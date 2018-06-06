В Минске отметят День многонациональной России

День многонациональной России, посвященный ее главному государственному празднику, со славянским размахом и братским гостеприимством готовятся отметить в белорусской столице в ближайшую субботу, 9 июня, информирует БЕЛТА.

На театральных площадках Верхнего города в течении дня непрерывным калейдоскопом программ будут чередоваться выступления творческих коллективов общественных объединений Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников, а также многочисленных гостей из России.

На главной сцене праздника, по сообщению городских властей, выступят хор русской песни им. А.Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял", танцевальный коллектив "Русские узоры" (Псков), ансамбль народной музыки "Ватага" (Брянск), ансамбль танца "Волжанка" (Ярославль), вокальная группа "Ретро-Хит" и музыкальный коллектив "Маэстро" (Санкт-Петербург), а также ансамбль "Казачий курень" (Волгоград).

Программой неформального общения предусмотрена работа и специализированных тематических зон - детская площадка "Полесье", "Русь сказочная", "Давайте споем!", "Спортивная площадка", "Город мастеров", "Татарский шатер", "Добро пожаловать!", "Радуга вкуса", "Полевая кухня", "Выставка российского автопрома", "Летний кинотеатр", "Перелистывая страницы истории", "Палитра костюмов", "В Россию! В гости!"

Кроме того, свои изделия представят умельцы декоративно-прикладного искусства. Керамика, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, плетение из соломы и лозы - все это станет частью большой творческой экспозиции. Лучшими образцами традиционной народной культуры и национальных костюмов порадуют представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. И, само собой, на празднике не обойтись без традиционного славянского хлебосольства. Любой желающий сможет продегустировать угощения многонациональной российской кухни.

Организаторами праздника выступают руководство города, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, посольство России и представительство Россотрудничества в Беларуси совместно с Республиканский центр национальных культур.