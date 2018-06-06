В России 656 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку

В России в день рождения Александра Пушкина, великого поэта и родоначальника современного русского языка, сдают экзамен на знание его правил. Он не только обязательный, но и самый массовый при получении аттестата. Русский сдают 656 тысяч выпускников, сообщает ТАСС.

Школьники должны выполнить двадцать шесть заданий. Чтобы экзамен был засчитан, нужно получить как минимум двадцать четыре балла для выдачи аттестата. Из нововведений 2018 года - задания на знание лексических норм языка. Например, экзаменуемому могут предложить отредактировать текст, исключив лишнее слово.

К примеру, в предложении "В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые озерца, наполненные темной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны" лишним является слово "главный" в сочетании со словом "суть", которое и означает "самое главное, существенное". Максимум же баллов можно получить за сочинение - до сорока одного процента баллов от всей работы.

Для школьников подготовили более пяти тысяч пунктов проведения экзамена в России и зарубежье, где в течение трех с половиной часов дежурят общественные наблюдатели и представители Рособрнадзора. Все аудитории снабжены системой видеонаблюдения. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут обнародованы после 25 июня.