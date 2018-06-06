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06.06.2018 11:15
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В России 656 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
В России в день рождения Александра Пушкина, великого поэта и родоначальника современного русского языка, сдают экзамен на знание его правил. Он не только обязательный, но и самый массовый при получении аттестата. Русский сдают 656 тысяч выпускников, сообщает ТАСС.
Фото: Матыцин Валерий/ТАСС
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Школьники должны выполнить двадцать шесть заданий. Чтобы экзамен был засчитан, нужно получить как минимум двадцать четыре балла для выдачи аттестата. Из нововведений 2018 года - задания на знание лексических норм языка. Например, экзаменуемому могут предложить отредактировать текст, исключив лишнее слово.

К примеру, в предложении "В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые озерца, наполненные темной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны" лишним является слово "главный" в сочетании со словом "суть", которое и означает "самое главное, существенное". Максимум же баллов можно получить за сочинение - до сорока одного процента баллов от всей работы.

Для школьников подготовили более пяти тысяч пунктов проведения экзамена в России и зарубежье, где в течение трех с половиной часов дежурят общественные наблюдатели и представители Рособрнадзора. Все аудитории снабжены системой видеонаблюдения. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут обнародованы после 25 июня.

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