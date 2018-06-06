В России будет создан реестр населения

К 2025 году в России будет создан единый реестр населения. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.

Как он пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты", всероссийская база населения станет обновляться онлайн. В ней будет аккумулирована информация обо всех людях, живущих на территории страны. Родился человек - и данные о нем сразу будут занесены в реестр: когда и где родился, где проживает, куда переехал, какое получил образование, женился или развелся и т.д. В общем, в реестр будут попадать все данные, доступные органам власти. Они и сейчас есть у разных ведомств, но разрозненные. В реестре обмен межведомственной информацией будет происходить онлайн.

При проведении переписи в 2020 году россияне смогут самостоятельно заполнить анкеты на портале госуслуг

По словам Суринова, такие реестры есть во многих странах. В них имеются разделы об имуществе человека, сведения о его социальном положении, налоговая информация и другие данные.

"В скандинавских странах активно используют эту информацию, чтобы получить сведения о населении, а потом дополняют их данными опросов, в том числе полученными при переписи", - говорит Суринов.

Контуры российского реестра еще не определены - пока лишь прорабатывается его концепция, но Россия намерена пойти по скандинавскому пути. Если реестр будет создан в срок, то микроперепись 2025 года и перепись населения 2030 года будет проходить на его основе.

А вот перепись 2020 года будет проведена традиционно, с тем лишь отличием от предыдущих, что у россиян будет возможность самостоятельно и в удобное для себя время заполнить опросные листы через интернет, на сайте gosuslugi.ru.

Пока трудно прогнозировать, насколько активно жители страны воспользуются этой возможностью. По словам Суринова, в Швейцарии при проведении переписи только один процент населения переписался онлайн, в Германии - четыре процента, а в Эстонии это сделали 67 процентов населения.

Настроения россиян должна показать пробная перепись населения, которая пройдет в октябре в 10 пилотных районах страны. Среди них - город Великий Новгород, который целиком примет участие в пробной переписи.

Ответить на вопросы можно не только онлайн, но и традиционным способом - по квартирам пойдут переписчики с опросными листами. В Великом Новгороде, столичном районе Свиблово и Княжево в Санкт-Петербурге переписчики придут, вооруженные планшетами. В них и будут вносить ответы респондентов. В сельской местности переписчики пойдут по домам с привычными бумажными опросными листами. Если человек переписался заочно через интернет, а к нему пришел переписчик, ему не понадобится отвечать на вопросы второй раз. Он просто предъявит переписчику полученный онлайн по окончании переписи код подтверждения.

Поквартирным обходом будут охвачены Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, городской округ Великий Новгород Новгородской области, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово в Москве и внутригородское муниципальное образование Княжево в Санкт-Петербурге.