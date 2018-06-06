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В России создали замену WhatsApp и Skype

06.06.2018,  
17:17
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты "Ростеха" создали защищенный аналог мессенджера Skype. Рабочая версия системы AVES-S с высоким уровнем информационной безопасности была показана на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

В сообщении на сайте "Ростеха" говорится, что система, являющаяся "защищенной и сверхнадежной", предназначена в первую очередь для использования в государственных ведомствах и на объектах промышленности.

Использовать "российский Skype" можно будет для проведения экстренных совещаний, закрытых видеоконференций, судебных слушаний в удаленном режиме, а также для нужд телемедицины.

Раскрыт главный секрет следующей версии WhatsApp

Защищенные видеоконференции будут иметь разрешение FullHD, или 1920x1080 пикселей. Помимо этого, с помощью российского мессенджера можно будет обмениваться текстовыми сообщениями, совместно работать над документами, проводить опросы. Система сможет работать как на отечественных компьютерах с процессорами "Эльбрус" или "Байкал", так и на зарубежных системах, включая чипсеты Intel. О поддержке популярных мобильных платформ не сообщается.

Помимо Skype, возможность проведения групповых видеоконференций также обеспечивают Facebook Messenger, WhatsApp, Apple FaceTime.

интернет
Фото: depositphotos.com
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