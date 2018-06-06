В вагонах-ресторанах поездов ЧМ-2018 ограничат крепость алкоголя

В вагонах-ресторанах поездов чемпионата мира по футболу 2018 будут продавать алкоголь крепостью не более 16,5 градуса. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Транспортной дирекции ЧМ-2018, уточнив, что это будут такие спиртные напитки, как вино и пиво.

Помимо этого, в меню бесплатных поездов будут включены вегетарианские блюда, а также рыбные и мясные, горячие и холодные закуски. Также у иностранных гостей чемпионата будет возможность заказать и традиционные блюда русской кухни, в частности, солянку, блины, щи и ряд других.

На период проведения чемпионата мира по футболу запланировано порядка 15 тысяч пассажирских рейсов, из которых бесплатными будут 728. А количество скоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено.