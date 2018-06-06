Новости

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России на уровне 1,5 процента 07:56
Еще один экс-директор "Дальспецстроя" стал фигурантом уголовного дела 07:40
Венесуэла отреагировала на возможное исключение из ОАГ 07:30
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Уганде 07:27
На трассе М-11 открыли новый скоростной участок 07:09
Хабаровский СК проверит информацию об избиениях жителей села Бельго 07:07
В сирийском Хомсе восстановили нефтеперерабатывающий завод 06:57
В Приморье стартовал юбилейный Дальневосточный Медиасаммит 06:42
Погоду на юге Китая испортил тропический шторм 06:37
В Китае после взрыва на шахте спасли 23 человек 06:21
Немецкие СМИ объяснили необходимость объединения Европы с Россией 06:05
СМИ: Instagram разрешит выкладывать часовые видео 05:40
В Приморье накажут перепутавшую грамоты учительницу 05:39
Почти 200 гватемальцев пропали во время извержения вулкана 05:26
В Дагестане МЧС зафиксировало отголоски землетрясения в Азербайджане 05:25
Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море 05:18
Начались выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури" 04:54
В госдепе прокомментировали возможную встречу Асада и Ким Чен Ына 04:45
Из конкурса "Мисс Америка" убрали дефиле в купальниках 04:42
На саммите G7 возникли трудности из-за США 04:16
Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу 03:48
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов 03:19
Помощницу Трампа уволили за циничное высказывание о Маккейне 03:14
Путин: Я мог бы работать адвокатом 02:55
Из-за палестинцев сборная Аргентины отказалась играть с Израилем 02:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
06.06.2018 07:30
Рубрика: В мире

Венесуэла отреагировала на возможное исключение из ОАГ

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса раскритиковал Организацию американских государств (ОАГ) за принятие резолюции по ситуации в стране. Дипломат фактически обвинил сторонников документа в поддержке военной интервенции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
МИД: Решение ряда стран не признавать выборы в Венесуэле контрпродуктивно

Как сообщает РИА Новости, ранее члены ОАГ приняли предложенную США резолюцию по Венесуэле. Девятнадцать стран проголосовали "за", четыре "против", 11 воздержались. Документ, не признающий итоги президентских выборов в Венесуэле, открывает возможность для приостановки членства страны в организации.

"Это одобрение теоретически дает США карт-бланш, чтобы продолжать нападать на Венесуэлу, - говорится в заявлении Арреасы. - США заявили, что рассматривают все варианты действий. Те, кто поддерживают эту резолюцию, поддерживают вариант военной интервенции".

По словам дипломата, ряд делегатов ночью встречались с вице-президентом США Майком Пенсом и получили от него инструкции. Арреаса заверил, что "венесуэльцы сами смогут решить свои проблемы без вмешательства и интервенции".

Главное сегодня

Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Набиуллина: Снижение акцизов на топливо остановит рост цен
На саммите G7 возникли трудности из-за США
"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов