Венесуэла отреагировала на возможное исключение из ОАГ

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса раскритиковал Организацию американских государств (ОАГ) за принятие резолюции по ситуации в стране. Дипломат фактически обвинил сторонников документа в поддержке военной интервенции.

Как сообщает РИА Новости, ранее члены ОАГ приняли предложенную США резолюцию по Венесуэле. Девятнадцать стран проголосовали "за", четыре "против", 11 воздержались. Документ, не признающий итоги президентских выборов в Венесуэле, открывает возможность для приостановки членства страны в организации.

"Это одобрение теоретически дает США карт-бланш, чтобы продолжать нападать на Венесуэлу, - говорится в заявлении Арреасы. - США заявили, что рассматривают все варианты действий. Те, кто поддерживают эту резолюцию, поддерживают вариант военной интервенции".

По словам дипломата, ряд делегатов ночью встречались с вице-президентом США Майком Пенсом и получили от него инструкции. Арреаса заверил, что "венесуэльцы сами смогут решить свои проблемы без вмешательства и интервенции".