Владимир Мединский вручил госнаграды деятелям культуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства в Большом театре государственные награды России и ведомственные награды министерства, сообщает ТАСС.

Как отметил министр, на деятелей культуры "возложена ответственная миссия". Он пообещал, что министерство культуры приложит все усилия, чтобы "приумножить достижения последних лет и расширить присутствие нашей культуры за рубежом".

Высшую ведомственную награду Министерства культуры - нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" - вручили режиссеру Сергею Урсуляку и художественному руководителю, главному дирижеру Ульяновского государственного духового оркестра "Держава" Валерию Уткину. Награды получили артист Малого театра Вячеслав Езепов - он удостоен Ордена Александра Невского, артистка Светлана Фомичева - стала обладательницей ордена Дружбы, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова - отмечена благодарностью президента РФ.

Сразу несколько человек были отмечены почетными званиями "Заслуженный артист РФ". В их числе балерина Большого театра Екатерина Крысанова, артист Сергей Маховиков, концертмейстер оркестра ГАБТ Владимир Скляревский, композитор Арташес Хоралов, вокалистка Большого театра Светлана Шилова. При этом почетное звание "Заслуженный художник РФ" получила заведующая художественно-костюмерной частью Большого театра России Елена Зайцева.

"Я искренне благодарен за тот вклад, который вы вносите в развитие культуры в нашей стране", - заявил Владимир Мединский.