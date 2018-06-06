Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России на уровне 1,5 процента

Всемирный банк подтвердил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,5 процента. Это следует из нового отчета банка Global Economic Prospects (GEP).

В начале года ВБ ожидал роста экономики РФ на уровне 1,7 процента. Однако позже эта цифра была скорректирована на фоне слабого экономического роста во второй половине 2017 года и неопределенности, связанной с западными санкциями, передает РИА Новости.

В текущем прогнозе ВБ также сохранил свои ожидания по ВВП на 2019-2020 годы на уровне 1,8 процента.