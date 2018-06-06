Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 150-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 15, 46; N 25, ст. 3596) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4 слова "и включенный в список избирателей в соответствии с частью 11 статьи 17 настоящего Федерального закона" заменить словами ", в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 41 статьи 17 настоящего Федерального закона для голосования в пределах одномандатного избирательного округа, в котором он зарегистрирован по месту пребывания";

2) в статье 16:

а) в части 4 слова ", а также заявлений избирателей, поданных в соответствии с частью 11 статьи 17 настоящего Федерального закона" исключить;

б) в части 5 слова ", а также заявлений избирателей, поданных в соответствии с частью 11 статьи 17 настоящего Федерального закона" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "В случае проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 настоящего Федерального закона список избирателей по соответствующему избирательному участку составляется участковой избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, составляются соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, предусмотренном частью 41 статьи 17 настоящего Федерального закона. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, составляются также на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает, и заявлений избирателей, поданных в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 17 настоящего Федерального закона.";

г) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, составляются соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об избирателях, представляемых капитаном судна, начальником полярной станции.";

д) дополнить частью 62 следующего содержания:

"62. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, составляются соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании письменных заявлений избирателей, поданных в соответствии с частью 61 статьи 17 настоящего Федерального закона.";

е) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Список избирателей по избирательному участку, образованному за пределами территории Российской Федерации, составляется соответствующей участковой избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, в соответствии с частью 4 статьи 17 настоящего Федерального закона.";

ж) в части 8 слова "в частях 2, 4 - 6" заменить словами "в частях 2, 4 - 61", слова "чем за 60 дней" заменить словами "чем за 30 дней";

з) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. В списке избирателей указываются фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства (в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 4, частью 8 статьи 17 настоящего Федерального закона, - адрес места пребывания). В списке должно быть предусмотрено место для проставления серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, избирателя, для подписи избирателя за каждый полученный им бюллетень, для подписи члена участковой избирательной комиссии, выдавшего бюллетени избирателю, а также для особых отметок и внесения суммарных данных по каждому листу списка.";

и) в части 12 слова "вместе с заявлениями избирателей, поданными в соответствии с частью 11 статьи 17 настоящего Федерального закона," исключить;

3) в статье 17:

а) в части 4 слово "проживающего" заменить словами "постоянно проживающего";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения (далее в настоящей части - заявление) в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее в настоящей части - порядок). Срок подачи заявления устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного удостоверения личности). Заявление может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Порядком предусматриваются способы защиты заявления от подделок, в том числе может быть предусмотрено использование в целях указанной защиты специального знака (марки), при этом порядок должен содержать требование об учете специальных знаков (марок), в том числе при их передаче избирательными комиссиями. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей по месту нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС "Выборы". Информация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку размещается в сети "Интернет" в соответствии с порядком.";

в) часть 5 признать утратившей силу;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, предусмотренном частью 41 настоящей статьи, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать указанное заявление, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация об этом передается, в том числе с использованием ГАС "Выборы", в участковую избирательную комиссию того избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства. Участковая избирательная комиссия, получившая данную информацию, в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: "Включен в список избирателей на избирательном участке N" с указанием номера избирательного участка и наименования субъекта Российской Федерации.";

д) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, образованном в месте, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, или на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей, на основании личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день голосования.";

е) часть 7 признать утратившей силу;

ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, находящиеся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, включаются в список избирателей при явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии на основании устного обращения и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";

з) часть 11 признать утратившей силу;

и) в части 12 слова ", а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом" исключить, слова "из списка и причина исключения" заменить словами "из списка избирателей и причина этого исключения", слова ", а при выдаче открепительного удостоверения - подписью члена избирательной комиссии, выдавшего удостоверение," исключить;

4) в части 3 статьи 23 после слов "участковая избирательная комиссия формируется" дополнить словами ", председатель участковой избирательной комиссии назначается", слова "не ранее чем за 30 дней и" исключить;

5) в пункте 17 статьи 27 слова "открепительного удостоверения," исключить;

6) в пункте 18 статьи 28 слова "открепительных удостоверений и других" исключить;

7) в пункте 12 части 1 статьи 29 слова "открепительных удостоверений, других" исключить;

8) пункт 8 части 1 статьи 30 признать утратившим силу;

9) пункт 4 статьи 31 признать утратившим силу;

10) в статье 32:

а) в части 1 слова "открепительными удостоверениями," исключить;

б) часть 7 после слов "фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата," дополнить словами "наименования субъекта общественного контроля, указанного в пункте 1 или 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - субъект общественного контроля),";

11) в статье 33:

а) часть 1 дополнить словами ", а также субъекты общественного контроля", дополнить предложением следующего содержания: "При этом субъекты общественного контроля, указанные в пункте 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", назначают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.";

б) часть 3 после слов ", или его доверенным лицом" дополнить словами ", субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя";

в) часть 31 после слов "зарегистрированный кандидат," дополнить словами "субъект общественного контроля,";

г) часть 5 после слов "по соответствующему одномандатному избирательному округу," дополнить словами "субъект общественного контроля";

д) в части 6:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) знакомиться со списком избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения, с реестром заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования;";

в пункте 5 слова ", открепительных удостоверений" исключить;

12) в части 6 статьи 58 слова "где проводится подсчет голосов избирателей, в соответствии с частью 15 статьи 78 настоящего Федерального закона" заменить словами "где проводятся подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, в соответствии с частью 15 статьи 78 и частью 18 статьи 86 настоящего Федерального закона";

13) в части 4 статьи 70 слова "открепительных удостоверений," исключить;

14) в части 15 статьи 78 в первом предложении слово "иных" заменить словом "других", третье - пятое предложения изложить в следующей редакции: "Установку в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляцию изображения в сети "Интернет", а также хранение соответствующих видеозаписей организует и обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. Оказание услуг (выполнение работ, поставка товаров), связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в сети "Интернет" и хранением соответствующих видеозаписей, осуществляется организацией, определенной Правительством Российской Федерации и привлекаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. Порядок применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети "Интернет", а также хранения соответствующих видеозаписей устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти.";

15) в статье 79:

а) в пункте 7 части 7 слово "краткое" исключить, после слов "общественного объединения" дополнить словами "в соответствии с требованиями части 6 статьи 41 настоящего Федерального закона";

б) в части 14 слова "имеющих открепительные удостоверения," заменить словами "подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном частью 41 статьи 17 настоящего Федерального закона,";

16) статью 80 признать утратившей силу;

17) в статье 81:

а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Председатель участковой избирательной комиссии также информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке.";

б) в части 6 слова ", а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостоверения" исключить, слова "по открепительному удостоверению за пределами" заменить словами "за пределами", слова "избирателю не было выдано открепительное удостоверение, он" заменить словом "избиратель";

в) в части 7 седьмое предложение исключить;

18) часть 10 статьи 82 после слов "политическими партиями," дополнить словами "зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля,";

19) часть 15 статьи 83 после слов "политическими партиями," дополнить словами "зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля,", дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "При этом лицами, назначенными разными политическими партиями, зарегистрированными кандидатами, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым политической партией, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этой политической партией.";

20) в статье 84:

а) в пункте 5 части 3:

подпункты "л" и "м" изложить в следующей редакции:

"л) строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;

м) строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.";

подпункты "н" - "т" признать утратившими силу;

б) в части 4 цифры "19" заменить цифрами "13";

в) в части 5 цифры "19" заменить цифрами "13";

21) в статье 85:

а) в части 3 второе предложение исключить, в третьем предложении слова "и открепительными удостоверениями" исключить;

б) в части 4 слова ", а также оглашает и вносит в строку 11 каждого протокола и его увеличенной формы число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией" исключить;

в) в части 5:

в пункте 1 слова "которым выданы открепительные удостоверения территориальной и участковой избирательными комиссиями, а также избирателей," и слова "по другим причинам" исключить, слова "включенные в указанный список на основании открепительных удостоверений, если они получили" заменить словом "получившие";

пункты 5 - 7 признать утратившими силу;

г) пункты 5 - 7 части 6 признать утратившими силу;

д) часть 7 признать утратившей силу;

е) в части 8 слова "в частях 6 и 7" заменить словами "в части 6";

ж) в части 18 цифры "19" заменить цифрами "13";

з) в части 19 слова "в строке 19" заменить словами "в строке 13";

и) в части 22 цифры "17" заменить цифрами "11", цифры "18" заменить цифрами "12";

к) в части 23 слова "упакованные открепительные удостоверения," и слова ", общее число всех упакованных открепительных удостоверений" исключить;

л) в части 32 цифры "1 - 18" заменить цифрами "1 - 12", цифры "19" заменить цифрами "13";

22) в статье 86:

а) пункт 5 части 7 признать утратившим силу;

б) пункт 3 части 9 признать утратившим силу;

в) дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. В помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования могут применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения в соответствии с частью 15 статьи 78 настоящего Федерального закона.";

23) в статье 87:

а) пункт 5 части 10 признать утратившим силу;

б) в части 13:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) соответствующая сводная таблица окружной избирательной комиссии, включающая в себя полные данные, содержащиеся во всех поступивших в окружную избирательную комиссию протоколах N 1 или протоколах N 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования;";

пункт 3 признать утратившим силу;

24) пункт 5 части 2 статьи 88 признать утратившим силу;

25) в части 3 статьи 95 слова "открепительные удостоверения," исключить;

26) приложение 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к Федеральному закону "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации")

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол

об итогах голосования

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные

в соответствии со статьей 84 настоящего

Федерального закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5

2 равно 3 + 4 + 5 + 6+ 11 - 12

7 + 8 равно 9 + 10

10 равно 13 + все последующие строки протокола".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин