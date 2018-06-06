Вынесен приговор избившему сожительницу актеру "милицейских сериалов"

Актеру Анатолию Наряднову, известному ролями силовиков в российских "милицейских сериалах", Бутырский районный суд столицы вынес приговор - за жестокое избиение сожительницы.

Как передает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-секретаря суда Татьяну Исаеву, Наряднов приговорен к трем годам условно.

"Суд признал А. Наряднова виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - цитируется Исаева. По уточнению которой уголовное дело актера рассматривалось в особом порядке - "без исследования доказательств и допроса свидетелей, так как подсудимый полностью признал свою вину".

Ранее сообщалось, что за проступок 34-летний Наряднов мог получить до восьми лет.

Напомним. По признанию актера, до греха его довел алкоголь, на почве распития которого у него с любимой женщиной и случился разлад. Следствием которого стало неудачное падение женщины в прихожей - жертва "ударилась о стену и пробила себе голову".

Инцидент произошел вечером 17 марта в квартире в Путевом проезде. Задержали Наряднова, который с места происшествия скрылся, чуть позже.

Сожительница актера была госпитализирована со множеством травм, включая переломы трех ребер и закрытую черепно-мозговую.

Анатолий Наряднов родился в Саратовской области. На его счету: роли в "Зорге", "Взрыве", инспектора - в "Улице", сотрудника СБ - в "По ту сторону смерти", опера в "Светофоре", акушера в "Мамочках", участкового в "Гуляй, Вася!", полицейского в "Последнем менте".