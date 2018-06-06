Вышел трейлер "сольника" трансформера-"Жука" Бамблби

Студия Paramount показала трейлер художественного фильма "Бамблби" (Bumblebee) - спин-оффа вселенной трансформеров, "сольника" означенного устройства.

Как видим, картина ожидается сугубо подростковая, формата "лайт" и обойдется без присущей основной серии эпической гигантомании галактических размахаек километровыми дрынами. Хотя без задорно клацающих механических поскакушек и здесь никак - по умолчанию такое.

"1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится восемнадцать, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного трансформера", - гласит образцово простодырый синопсис.

На всякий случай поясняя/напоминая, что Бамблби ("Шмель") - это желтый "Фольксваген-Жук", "но непростой", знаете ли.

Режиссер картины - дважды "оскаровский" номинант Трэвис Найт ("Кубо. Легенда о самурае", "Семейка монстров"). Сценарий написала Кристина Ходсон ("Взаперти", "Наваждение", будущий "сольник" "Бэтгёрл"). Майкл Бэй - в числе продюсеров.

Задействованы: Хейли Стайнфелд ("Железная хватка", "Игра Эндера"), Мартин Шорт ("Франкенвини", "Внутреннее пространство"), Памела Адлон ("Луи", "Блудливая Калифорния"), Джон Сина ("Секса не будет!!!").

Премьера - 20 декабря.