Заявление в ЗАГС можно будет подать за год до свадьбы

Подать заявление на бракосочетание можно будет за год до предполагаемой даты торжества.

Сегодня брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления или же через полгода, если это делается с помощью портала государственных услуг. Такую практику в правительстве признали не очень удобной для молодоженов.

К тому же неудобно контролировать загрузку органов записи актов гражданского состояния. Поэтому на заседании в среду министры рассмотрели поправки в Семейный кодекс и федеральный закон "Об актах гражданского состояния".

- После вступления изменений в силу люди смогут подать заявления за год до даты планируемого торжества, самостоятельно определить день. Сделать это можно будет лично, придя в ЗАГС, или дистанционно через портал государственных услуг, - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.