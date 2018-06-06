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06.06.2018 13:08
Рубрика: Общество

Заявление в ЗАГС можно будет подать за год до свадьбы

Текст: Владимир Кузьмин

Подать заявление на бракосочетание можно будет за год до предполагаемой даты торжества.

Сегодня брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления или же через полгода, если это делается с помощью портала государственных услуг. Такую практику в правительстве признали не очень удобной для молодоженов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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К тому же неудобно контролировать загрузку органов записи актов гражданского состояния. Поэтому на заседании в среду министры рассмотрели поправки в Семейный кодекс и федеральный закон "Об актах гражданского состояния".

- После вступления изменений в силу люди смогут подать заявления за год до даты планируемого торжества, самостоятельно определить день. Сделать это можно будет лично, придя в ЗАГС, или дистанционно через портал государственных услуг, - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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