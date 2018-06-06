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06.06.2018 18:15
Рубрика: Происшествия

Защита попросила вернуть изъятые миллиарды полковника Захарченко

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России ранее отменил постановление, признающее вещественным доказательством изъятые при обыске в квартире родственников полковника МВД Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей. В связи с этим адвокаты Захарченко обратились в Никулинский районный суд Москвы с просьбой пересмотреть решение об обращении тех денег в доход государства.

"Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств", - цитирует РИА Новости постановление следствия.

Как следует из документа, в ходе обыска в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило и изъяло 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 млн рублей. Кроме того, в квартире на Ломоносовском проспекте были изъяты 340 млн рублей, почти 1,5 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. Все это имущество в ходе расследования было признано вещественным доказательством.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил, что узнал об этом решении СК недавно, потому что, по его словам, ранее защиту не допускали к подобным материалам следствия.

СК: В Москве полковнику Захарченко принадлежат 27 квартир

"Руководство СК отменило постановление следователя о признании вещественными доказательствами около 9 млрд. рублей, изъятых в квартире сводной сестры Захарченко, у его матери, в служебном кабинете, а также в автомобиле, которым он иногда пользовался. На основании этого мы обратились в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сообщил "Интерфаксу" Горбатенко.

В декабре прошлого года Никулинский суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 10 квартир и около 9 миллиардов рублей. Согласно судебному решению, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет. В конце марта Мосгорсуд это утвердил решение, и оно вступило в силу.

Теперь же защита и обвиняемый пытаются вернуть эти средства. В Генпрокуратуре и СК пока не прокомментировали ситуацию. Скорее всего, разъяснения последуют чуть позже. Можно предположить, что речь идет о техническом решении следствия, которое не повлияет на пересмотр судебного решения о конфискации денежных средств.

В Никулинском суде, куда защита Захарченко подала заявление, сообщили, что заявление зарегистрировано и будет рассмотрено после того, как материалы дела о конфискации вернутся из Мосгорсуда. На то решение адвокаты Захарченко ранее подали кассационную жалобу.

Родственница Захарченко просит три миллиона рублей

Бывшему врио руководителя управления "Т" антикоррупционого главка МВД России полковнику Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.

По версии следствия, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно- розыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела об уклонении клиента банка от уплаты налогов. Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. Следователи выяснили, что он получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. От него же, по данным следствия, полковник получил имущественную выгоду в размере 3,5 млн рублей в виде 50-процентной дисконтной карты "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тысяч рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами расследования.

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