Защита попросила вернуть изъятые миллиарды полковника Захарченко

Следственный комитет России ранее отменил постановление, признающее вещественным доказательством изъятые при обыске в квартире родственников полковника МВД Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей. В связи с этим адвокаты Захарченко обратились в Никулинский районный суд Москвы с просьбой пересмотреть решение об обращении тех денег в доход государства.

"Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств", - цитирует РИА Новости постановление следствия.

Как следует из документа, в ходе обыска в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило и изъяло 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 млн рублей. Кроме того, в квартире на Ломоносовском проспекте были изъяты 340 млн рублей, почти 1,5 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. Все это имущество в ходе расследования было признано вещественным доказательством.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил, что узнал об этом решении СК недавно, потому что, по его словам, ранее защиту не допускали к подобным материалам следствия.

"Руководство СК отменило постановление следователя о признании вещественными доказательствами около 9 млрд. рублей, изъятых в квартире сводной сестры Захарченко, у его матери, в служебном кабинете, а также в автомобиле, которым он иногда пользовался. На основании этого мы обратились в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - сообщил "Интерфаксу" Горбатенко.

В декабре прошлого года Никулинский суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства более 10 квартир и около 9 миллиардов рублей. Согласно судебному решению, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет. В конце марта Мосгорсуд это утвердил решение, и оно вступило в силу.

Теперь же защита и обвиняемый пытаются вернуть эти средства. В Генпрокуратуре и СК пока не прокомментировали ситуацию. Скорее всего, разъяснения последуют чуть позже. Можно предположить, что речь идет о техническом решении следствия, которое не повлияет на пересмотр судебного решения о конфискации денежных средств.

В Никулинском суде, куда защита Захарченко подала заявление, сообщили, что заявление зарегистрировано и будет рассмотрено после того, как материалы дела о конфискации вернутся из Мосгорсуда. На то решение адвокаты Захарченко ранее подали кассационную жалобу.

Бывшему врио руководителя управления "Т" антикоррупционого главка МВД России полковнику Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.

По версии следствия, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно- розыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела об уклонении клиента банка от уплаты налогов. Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. Следователи выяснили, что он получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. От него же, по данным следствия, полковник получил имущественную выгоду в размере 3,5 млн рублей в виде 50-процентной дисконтной карты "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тысяч рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами расследования.