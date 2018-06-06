Пять с половиной миллиардов рублей намерены вложить железнодорожники в модернизацию систем электроцентрализации (ЭЦ) и автоблокировки (АБ) в 2018-2025 годах. Траты эти весьма своевременны, хотя, учитывая масштабы работ, не такие уж и великие.

Сейчас в стране приоритетом объявлена цифровая экономика. Одобрена и концепция цифровой железной дороги. Со временем на БАМе и "глухих" участках Транссиба планируется перейти на безлюдные технологии. При этом, как подчеркнули эксперты на "круглом столе" "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. Эффективность. Безопасность. Инновационность", более пяти тысяч километров двухпутных участков еще не имеют двусторонней АБ. Необслуживаемых систем СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) на сети дорог нет вообще. А полторы тысячи километров путей до сих пор оснащены электрожезловой системой блокировки - сто лет назад ЭЖС считалась прогрессивной, но сейчас ей место разве что в музее.

Первым делом железнодорожники возьмутся обновлять устройства на грузонапряженных линиях

По словам главного инженера Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Геннадия Насонова, сейчас 83 процента системы ЭЦ имеют срок службы свыше 15 лет, а 65 процентов АБ - старше 20. И если работы по их модернизации не форсировать, то к 2025 году доля "престарелых" устройств в первом случае составит 91 процент, а во втором - 74.

"Сейчас в эксплуатации находится 1218 станций с запредельным сроком службы устройств - более 35 лет, почти 54 тысяч стрелок просрочены. Подобная ситуация на станциях Санкт-Петербург-Главный, Тверь, Сухиничи-Главные, Ростов-товарный, Ртищево-1, Барнаул, Чита, Хабаровск-1 и др. Стоимость комплексной модернизации каждой из таких станций с учетом необходимого путевого переустройства для повышения пропускной способности и снятия инфраструктурных ограничений составляет более одного миллиарда рублей", - отметил Геннадий Насонов.

Первым делом железнодорожники возьмутся обновлять ЭЦ и АБ на линиях первого и второго классов, то есть с наиболее интенсивным движением и высокой скоростью поездов. А поскольку, как говорится, денег в обрез, руководство железнодорожной компании ждет от производителей и разработчиков поиска путей реального снижения стоимости процесса реконструкции без потери надежности. При этом необходимо разработать новую распределенную микропроцессорную систему с взаимозаменяемыми элементами, доступным программным обеспечением и высокой степенью защиты от взломов.

Особая статья - реализация проекта ВСМ Москва - Казань. Система управления движением поездов для нее должна быть непременно отечественной. Но сегодня ни одна из существующих систем микропроцессорной централизации не подходит для задач высокоскоростного движения. Сейчас железнодорожники совместно со специалистами НИИ автоматизации и связи пытаются решить эту проблему.