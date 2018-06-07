13 июня (среда) в 15.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Школа - территория БЕЗ опасности" .

На мероприятии будут обсуждены следующие вопросы:

- нужны ли школе психологи;

- как защитить учеников от агрессии;

- чем опасны компьютерные игры и как уберечь от них школьников.

В заседании круглого стола примут участие:

- Любовь Николаевна Духанина - заместитель Председателя Комитета Государственной думы по образованию и науки, доктор педагогических наук;

- Анна Анатольевна Портнова - руководитель Отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.В.П.Сербского Минздрава России, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук;

- Елена Георгиевна Дозорцева - главный научный сотрудник ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.В.П.Сербского Минздрава России, руководитель Лаборатории психологии детского и подросткового возраста, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ;

- Андрей Ильич Подольский - заведующий кафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета.

- Дмитрий Лазаревич Модель - директор московской школы N2101.

Модератор мероприятия - обозреватель "Российской газеты" Ирина Ивойлова.

Итоги круглого стола будут опубликованы в "Российской газете".