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07.06.2018 14:50
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

13 июня - круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"

13 июня (среда) в 15.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Школа - территория БЕЗ опасности".

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На мероприятии будут обсуждены следующие вопросы:

- нужны ли школе психологи;

- как защитить учеников от агрессии;

- чем опасны компьютерные игры и как уберечь от них школьников.

В заседании круглого стола примут участие:

- Любовь Николаевна Духанина - заместитель Председателя Комитета Государственной думы по образованию и науки, доктор педагогических наук;

- Анна Анатольевна Портнова - руководитель Отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.В.П.Сербского Минздрава России, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук;

- Елена Георгиевна Дозорцева - главный научный сотрудник ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.В.П.Сербского Минздрава России, руководитель Лаборатории психологии детского и подросткового возраста, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ;

Андрей Ильич Подольский -  заведующий кафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета.

- Дмитрий Лазаревич Модель - директор московской школы N2101.

Модератор мероприятия - обозреватель "Российской газеты" Ирина Ивойлова.

Итоги круглого стола будут опубликованы в "Российской газете".

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