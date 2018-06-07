Абитуриенты из каких школ чаще поступают в ведущие вузы России

Университеты заинтересованы в наборе студентов, получивших качественное среднее образование. Благодаря новым рейтингам агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) можно назвать школы, учащиеся которых отличаются особенно высоким уровнем знаний.

В 2018 году Топ-100 рейтинга школ по конкурентоспособности выпускников возглавил Специализированный учебно-научный центр имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета (СУНЦ МГУ), следом за ним расположились московский лицей "Вторая школа", Лицей научно-инженерного профиля в Королеве и Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Эти же школы возглавляли рейтинг и в прошлом году.

В десятку лучших также последовательно вошли физико-математический лицей № 31 в Челябинске, два столичных учреждения: школа на Юго-Западе № 1543 и школа № 179, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, лицей при Томском политехническом университете, а также московская Пятьдесят седьмая школа.

Примерно две трети выпускников этих школ поступают в лучшие вузы России. Большинство поступивших не платят за свое обучение. Есть и те, кто проходит на бюджетные отделения без экзаменов, как победители и призеры олимпиад.

В рейтинге преобладают учреждения с физико-математическим или естественно-научным уклоном - такие школы заняли более половины мест в Топ-100. Наиболее успешно поступают в ведущие вузы страны московские школьники. Лучших студентов традиционно получают МГУ и Московский физико-технический институт.

Впервые в этом году были составлены рейтинги лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки, таких как "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", "Социальные и гуманитарные направления" и "Медицина". Рейтинги показали, что ученики все чаще выбирают физико-математические школы для последующего поступления на экономические направления в университеты.

Уровень подготовки школьников по техническим, математическим и естественно-научным направлениям высок как в столице, так и в других городах. Это позволяет выпускникам из регионов успешно конкурировать с москвичами и петербуржцами за места в ведущих вузах страны. Москва преобладает в экономическом рейтинге: 43 из 50 учебных заведений по направлению "Экономика и управление" расположены в столице. Особой популярностью пользуются многопрофильные школы, где одновременно идет обучение по гуманитарным и техническим направлениям.

Также был представлен рейтинг школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Во главе списка в четвертый раз подряд расположились лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана и СУНЦ МГУ. Также в тройку лидеров вошел СУНЦ Новосибирского государственного университета. Рейтинги могут быть полезны школьникам и их родителям, поскольку помогают узнать о качестве образования в учреждениях, а также о востребованных направлениях обучения.