Аналитики впервые посчитали, сколько россияне вложили в криптовалюты

От 7,5 до 14 миллиардов долларов вложили россияне в криптовалюты, посчитало рейтинговое агентство АКРА. Большая часть этих денег аккумулируется у небольшого числа крупных инвесторов.

По подсчетам аналитиков агентства, если россияне вложат в криптовалюты полтора триллиона рублей, то схлопывание криптовалютного пузыря может вызвать уменьшение потребления в стране на один процент.

Сейчас вложения в цифровые деньги в нашей стране составляют почти триллион рублей. Но за счет того, что закупили криптовалюты считанные инвесторы, шоки от колебания цены на них не должны отразиться на расходах потребителей.