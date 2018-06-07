Аршавин во второй раз подряд признан игроком месяца в Казахстане

Бывший капитан сборной России по футболу, бронзовый призер Евро-2008, а ныне нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин признан игроком месяца в Казахстане. Он удостоился этого во второй раз подряд.

Как поясняется на портале Sports.kz, который является учредителем награды игроку месяца, в голосовании участвуют игроки и тренеры команд Казахстанской премьер-лиги. Они называли по три футболиста, которые, по их мнению, достойны этого звания. За первое место в голосовании полагалось 3 балла, за второе 2, за третье - 1.

В итоге Аршавин набрал 25 очков: четыре респондента отдали ему первое место, еще шестеро поставили Андрея на вторую позицию, а еще один участник голосования назвал россиянина третьим. В мае Аршавин в шести матчах чемпионата забил один мяч и сделал две результативные передачи.